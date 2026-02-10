Кот женщины бесследно исчез: через 10 лет ей позвонили и рассказали правду

Главное из новости:
- Кота, который пропал 10 лет назад, нашли благодаря микрочипу и вернули владелице
- Он все эти годы жил неподалеку
- После возвращения кот постепенно адаптируется и снова становится ласковым
Жительницу Великобритании Джесс взволновал телефонный звонок, на который она даже не надеялась: в местном приюте нашли ее кота Неда, пропавшего 10 лет назад.
Джесс рассказала в своем TikTok, что взяла Неда и его брата Теда еще котятами летом 2014 года. Нед всегда был искателем приключений, тогда как Тед выбрал спокойную домашнюю жизнь. После переезда семьи кот начал возвращаться в старый район, и какое-то время у него фактически было два дома. Впоследствии он исчез окончательно — и следы оборвались на долгие годы, пишет Newsweek.
Все изменилось в конце января, когда в телефоне Джесс появился номер местного кошачьего приюта. Там спросили, принадлежит ли ей кот по имени Нед. После десятилетия неизвестности она наконец узнала, что случилось с любимцем.
По словам Джесс, Неда в приют привела женщина, которая ухаживала за ним последние три года. Она собиралась переехать в жилье, где не могла держать животных, и решила передать кота под опеку специалистов.
"Они просканировали его микрочип, и появились мои данные", — сказала Джесс.
Она призналась, что больше всего ее поразило то, что все эти годы кот жил совсем рядом — буквально в нескольких кварталах от ее старого дома. Джесс добавила, что теперь особенно рада, что никогда не меняла номер телефона, привязанный к микрочипу.
На следующий день она приехала забрать Неда. После десятилетней разлуки кот был настороженным, но постепенно начал привыкать. "Он нервничал, когда я его забрала, но начинает успокаиваться и чувствовать себя комфортно", - сказала Джесс.
Сейчас Нед живет в отдельной комнате, адаптируется к новому дому и готовится познакомиться с другим котом семьи — Блуи.
Специалисты объясняют, что животным, которые возвращаются с улицы или из приюта, нужно время, чтобы снова почувствовать себя в безопасности. Так называемое правило "3–3–3" описывает три этапа адаптации: первые три дня - стресс и осторожность, три недели - постепенное освоение, три месяца - полное привыкание к новой среде.
Через неделю после возвращения Нед уже увереннее чувствует себя дома. "Через неделю он точно устроится и станет таким дружелюбным, как я его помню!" — сказала Джесс.
Теперь кот наслаждается спокойной жизнью и, кажется, не стремится к прежним приключениям.
Вас может заинтересовать:
- Почему нельзя приучать кота к туалету — ответ удивит опытных хозяев
- Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму
- Какие кошки не требуют от владельцев много внимания: топ-5 пород
Об источнике: Newsweek
Newsweek – еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред