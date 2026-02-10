Кот женщины бесследно исчез: через 10 лет ей позвонили и рассказали правду

Все изменилось в конце января, когда на телефон Джесс позвонил номер местного кошачьего приюта.

Кот нашёлся через 10 лет / Коллаж: Главред, фото: @ned_comes_home/TikTok, freepik

Жительницу Великобритании Джесс взволновал телефонный звонок, на который она даже не надеялась: в местном приюте нашли ее кота Неда, пропавшего 10 лет назад.

Джесс рассказала в своем TikTok, что взяла Неда и его брата Теда еще котятами летом 2014 года. Нед всегда был искателем приключений, тогда как Тед выбрал спокойную домашнюю жизнь. После переезда семьи кот начал возвращаться в старый район, и какое-то время у него фактически было два дома. Впоследствии он исчез окончательно — и следы оборвались на долгие годы, пишет Newsweek.

Все изменилось в конце января, когда в телефоне Джесс появился номер местного кошачьего приюта. Там спросили, принадлежит ли ей кот по имени Нед. После десятилетия неизвестности она наконец узнала, что случилось с любимцем.

По словам Джесс, Неда в приют привела женщина, которая ухаживала за ним последние три года. Она собиралась переехать в жилье, где не могла держать животных, и решила передать кота под опеку специалистов.

"Они просканировали его микрочип, и появились мои данные", — сказала Джесс.

Она призналась, что больше всего ее поразило то, что все эти годы кот жил совсем рядом — буквально в нескольких кварталах от ее старого дома. Джесс добавила, что теперь особенно рада, что никогда не меняла номер телефона, привязанный к микрочипу.

Кот Нед, найденный через 10 лет после исчезновения / Фото: @ned_comes_home/TikTok

На следующий день она приехала забрать Неда. После десятилетней разлуки кот был настороженным, но постепенно начал привыкать. "Он нервничал, когда я его забрала, но начинает успокаиваться и чувствовать себя комфортно", - сказала Джесс.

Сейчас Нед живет в отдельной комнате, адаптируется к новому дому и готовится познакомиться с другим котом семьи — Блуи.

Специалисты объясняют, что животным, которые возвращаются с улицы или из приюта, нужно время, чтобы снова почувствовать себя в безопасности. Так называемое правило "3–3–3" описывает три этапа адаптации: первые три дня - стресс и осторожность, три недели - постепенное освоение, три месяца - полное привыкание к новой среде.

Через неделю после возвращения Нед уже увереннее чувствует себя дома. "Через неделю он точно устроится и станет таким дружелюбным, как я его помню!" — сказала Джесс.

Теперь кот наслаждается спокойной жизнью и, кажется, не стремится к прежним приключениям.

Об источнике: Newsweek Newsweek – еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

