Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

Как утверждают специалисты, не существует единого стандарта, который подошел бы абсолютно всем домашним любимцам.

Правильный рацион для домашних любимцев является одной из главных тем обсуждения среди ветеринаров и владельцев кошек. Эксперты отмечают, что здоровье животного зависит не от цены корма, а от четкого режима питания, который учитывает возраст, активность и физиологическое состояние пушистого друга, пишет ТСН.

Основные факторы

Маленькие котята должны получать пищу до шести раз в день, взрослым кошкам достаточно двух-трех приемов, а в пожилом возрасте рацион должен быть легким и разделенным на несколько небольших порций. Важную роль играет и тип питания: сухой корм требует постоянного доступа к воде, влажный быстро портится, а натуральное меню требует тщательного балансирования.

Уровень активности также определяет энергетические потребности - активные кошки нуждаются в большем количестве белка, а малоподвижным следует ограничивать порции. Особого подхода требуют стерилизованные животные, беременные и кормящие кошки, а также питомцы с хроническими заболеваниями.

Дисциплина против свободного доступа

Специалисты предостерегают: оставлять миску полной на весь день опасно, ведь это провоцирует переедание, диабет и потерю интереса к еде. Лучшим решением является кормление по расписанию — два или три раза в сутки с интервалом в 8–12 часов.

Практические правила

Стабильность времени кормления, точность порций, ежедневная гигиена посуды и регулярная замена воды — простые шаги, которые помогают кошкам оставаться здоровыми. Любые изменения в рационе следует вводить постепенно, в течение 7–10 дней, а в случае сомнений стоит обратиться к ветеринару.

Именно дисциплина и внимательность хозяина становятся залогом долгой и активной жизни пушистого друга.

