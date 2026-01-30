Укр
Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

Анна Косик
30 января 2026, 13:04
6
В ближайшие дни погода будет затруднять даже жизнедеятельность жителей Полтавы и области.
Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине
Прогноз погоды в Полтавской области на выходные / фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Будут ли осадки в Полтавской области в эти выходные
  • Как изменится температура воздуха к воскресенью в Полтаве и области

Погода в Полтаве и области сегодня, 30 января, неблагоприятная. Полтавский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, а именно обледенении.

В течение дня в Полтавской области ожидается мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов мороза, а в Полтаве прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза.

видео дня
погода в полтаве 30 января
Погода в Полтаве 30 января / фото: скриншот с meteoprog

Погода на выходных

Уже завтра, 31 января, в результате притока арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры воздуха. Такие погодные условия будут затруднять движение транспорта, работу коммунальных, энергетических предприятий и жизнедеятельность населения.

погода в полтаве 31 января
Погода в Полтаве 31 января / фото: скриншот с meteoprog

В течение суток ожидается до 6-11 градусов мороза, а также порывистый северный ветер. Уже в воскресенье, 1 февраля, в течение суток прогнозируется 14-19 градусов мороза.

погода в полтаве 1 февраля
Погода в Полтаве 1 февраля / фото: скриншот с meteoprog

На Украину надвигаются сильные морозы - прогноз метеоролога

Главред писал, что по словам метеоролога Игоря Кибальчича, в субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.

Прогнозируется, что в воскресенье температура воздуха ночью составит -20...-25 градусов, а днем -10...-16 градусов. На Закарпатье ночью -3...-8 градусов, днем около 0 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 30 января погода в Тернопольской области будет облачной. Днем в Тернополе и области преимущественно без осадков, также возможен слабый гололед.

Ранее стало известно, что на Житомирскую область надвигается волна арктического холода, которая принесет резкое понижение температуры и опасные погодные условия.

Накануне стало известно, что 30 января в Харькове и области ожидается ледяной дождь и гололед. Кроме того, из-за густого тумана видимость будет падать до 200-500 метров.

Читайте также:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Погода в Полтаве
