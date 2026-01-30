Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

Вы узнаете:
- Будут ли осадки в Полтавской области в эти выходные
- Как изменится температура воздуха к воскресенью в Полтаве и области
Погода в Полтаве и области сегодня, 30 января, неблагоприятная. Полтавский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, а именно обледенении.
В течение дня в Полтавской области ожидается мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов мороза, а в Полтаве прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза.
Погода на выходных
Уже завтра, 31 января, в результате притока арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры воздуха. Такие погодные условия будут затруднять движение транспорта, работу коммунальных, энергетических предприятий и жизнедеятельность населения.
В течение суток ожидается до 6-11 градусов мороза, а также порывистый северный ветер. Уже в воскресенье, 1 февраля, в течение суток прогнозируется 14-19 градусов мороза.
На Украину надвигаются сильные морозы - прогноз метеоролога
Главред писал, что по словам метеоролога Игоря Кибальчича, в субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.
Прогнозируется, что в воскресенье температура воздуха ночью составит -20...-25 градусов, а днем -10...-16 градусов. На Закарпатье ночью -3...-8 градусов, днем около 0 °С.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 30 января погода в Тернопольской области будет облачной. Днем в Тернополе и области преимущественно без осадков, также возможен слабый гололед.
Ранее стало известно, что на Житомирскую область надвигается волна арктического холода, которая принесет резкое понижение температуры и опасные погодные условия.
Накануне стало известно, что 30 января в Харькове и области ожидается ледяной дождь и гололед. Кроме того, из-за густого тумана видимость будет падать до 200-500 метров.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
