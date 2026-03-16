В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Юрий Берендий
16 марта 2026, 20:24обновлено 16 марта, 20:56
История древней монеты, которой более 2000 лет, началась в 1950-х годах в британском Лидсе, когда она случайно попала к водителю автобуса.
В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело
Древние монеты — в кассе автобуса среди денег нашли 2000-летний клад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

О чем идет речь в материале:

  • Как выглядели финикийские монеты
  • Что известно о монете из Гадира Кадис

Иногда настоящие исторические сокровища находят в самых неожиданных местах. Именно так произошло со старинной монетой, которая в 1950-х годах попала в кассу водителя автобуса в Англии как обычная сдача за проезд. Спустя десятилетия выяснилось, что это уникальная находка возрастом около двух тысяч лет. Об этом рассказало издание Live Science.

Как древняя монета оказалась в автобусной кассе

История началась в 1950-х годах в британской транспортной компании Leeds City Transport. Именно тогда в кассу одного из водителей автобуса попала необычная монета.

Она досталась сотруднику транспортной службы, который отвечал за сбор и подсчет платы за проезд. Его звали Джеймс Эдвардс. Мужчина часто забирал домой поддельные или иностранные монеты, которые попадались среди выручки, и отдавал их своему внуку.

Об этой традиции впоследствии рассказал внук кассира — Питер Эдвардс.

"Никто из нас не был коллекционером монет, но нас очаровало их происхождение и изображения, для меня это были сокровища", — сказал он.

Монета, которой более 2000 лет

Среди множества монет одна особенно привлекла внимание Питера Эдвардса. После собственных исследований он выяснил, что это не просто иностранная валюта, а древний артефакт.

Оказалось, что бронзовую монету отчеканили примерно две тысячи лет назад в финикийском городе Гадир, который сегодня известен как Кадис.

Этот город был древнейшей колонией финикийцев в Западной Европе, основанной еще в XII веке до нашей эры. Впоследствии он переходил под власть различных государств — сначала Карфагена, а позже Римской империи.

Как выглядит древняя находка

Монета имеет характерные изображения, которые помогли определить ее происхождение.

На аверсе вычеканено лицо финикийского божества Мелкарта. В древности его считали главным богом в нескольких крупных городах Средиземноморья.

Божество изображено в виде героя, носящего головной убор из львиной шкуры — подобно образу Геркулеса.

  Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса
  • Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась
    Обычная сдача в автобусе оказалась сокровищем: как она выглядела и чем оказалась Источник: Городской совет Лидса

На оборотной стороне монеты вычеканены два тунца — символ морской торговли, которая была важна для древнего города.

Как монета могла попасть в Англию

До сих пор остается загадкой, как древняя монета оказалась в британском городе Лидс. Существует предположение, что ее могли привезти солдаты после Первой мировой войны.

Спустя десятилетия Питер Эдвардс решил передать находку в Leeds Museums and Galleries, где ее исследовали специалисты.

Куратор отдела археологии и нумизматики Кэт Бакстер подтвердила подлинность и происхождение монеты.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что украинец нашел на своем огороде уникальный клад времен Руси — что там было. В плодородных украинских черноземах до сих пор попадаются предметы с большой исторической ценностью. Среди таких находок — оружие и атрибуты власти разных эпох, которые иногда находят совершенно случайно. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе Музея Гетманства Людмила Бевз.

Она рассказала, что среди экспонатов музея есть навершие булавы XIII века, которое принес обычный житель. По ее словам, мужчина нашел артефакт на собственном огороде, который много раз пахал ранее, но в один год плуг зацепил предмет глубже в земле, после чего его удалось поднять на поверхность.

Также сообщалось о золотых монетах прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий клад. Исследователи также отмечают, что в Дубне и Остроге в Ровенской области неоднократно находили горшки с золотыми и серебряными монетами, спрятанными еще во времена князей Острожских. Украинский историк Владимир Антонович упоминал о сокровищах, обнаруженных в стенах Дубенского замка. По его словам, там находили горшки с червинцами — золотыми монетами, что свидетельствует о существовании специально оборудованных тайников. Ценные сокровища также не раз находили и в Остроге.

Об источнике: Live Science

Live Science — один из крупнейших и наиболее авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

