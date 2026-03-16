В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

История древней монеты, которой более 2000 лет, началась в 1950-х годах в британском Лидсе, когда она случайно попала к водителю автобуса.

https://glavred.info/culture/v-kasse-avtobusa-sredi-deneg-nashli-2000-letnee-sokrovishche-kak-ono-vyglyadelo-10749404.html Ссылка скопирована

Древние монеты — в кассе автобуса среди денег нашли 2000-летний клад

О чем идет речь в материале:

Как выглядели финикийские монеты

Что известно о монете из Гадира Кадис

Иногда настоящие исторические сокровища находят в самых неожиданных местах. Именно так произошло со старинной монетой, которая в 1950-х годах попала в кассу водителя автобуса в Англии как обычная сдача за проезд. Спустя десятилетия выяснилось, что это уникальная находка возрастом около двух тысяч лет. Об этом рассказало издание Live Science.

видео дня

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

Как древняя монета оказалась в автобусной кассе

История началась в 1950-х годах в британской транспортной компании Leeds City Transport. Именно тогда в кассу одного из водителей автобуса попала необычная монета.

Она досталась сотруднику транспортной службы, который отвечал за сбор и подсчет платы за проезд. Его звали Джеймс Эдвардс. Мужчина часто забирал домой поддельные или иностранные монеты, которые попадались среди выручки, и отдавал их своему внуку.

Об этой традиции впоследствии рассказал внук кассира — Питер Эдвардс.

"Никто из нас не был коллекционером монет, но нас очаровало их происхождение и изображения, для меня это были сокровища", — сказал он.

Смотрите видео о том, как удалось найти сокровище:

Монета, которой более 2000 лет

Среди множества монет одна особенно привлекла внимание Питера Эдвардса. После собственных исследований он выяснил, что это не просто иностранная валюта, а древний артефакт.

Оказалось, что бронзовую монету отчеканили примерно две тысячи лет назад в финикийском городе Гадир, который сегодня известен как Кадис.

Этот город был древнейшей колонией финикийцев в Западной Европе, основанной еще в XII веке до нашей эры. Впоследствии он переходил под власть различных государств — сначала Карфагена, а позже Римской империи.

Как выглядит древняя находка

Монета имеет характерные изображения, которые помогли определить ее происхождение.

На аверсе вычеканено лицо финикийского божества Мелкарта. В древности его считали главным богом в нескольких крупных городах Средиземноморья.

Божество изображено в виде героя, носящего головной убор из львиной шкуры — подобно образу Геркулеса.

На оборотной стороне монеты вычеканены два тунца — символ морской торговли, которая была важна для древнего города.

Как монета могла попасть в Англию

До сих пор остается загадкой, как древняя монета оказалась в британском городе Лидс. Существует предположение, что ее могли привезти солдаты после Первой мировой войны.

Спустя десятилетия Питер Эдвардс решил передать находку в Leeds Museums and Galleries, где ее исследовали специалисты.

Куратор отдела археологии и нумизматики Кэт Бакстер подтвердила подлинность и происхождение монеты.

Об источнике: Live Science Live Science — один из крупнейших и наиболее авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред