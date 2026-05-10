Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответ

Что говорит Зеленский:
- Украина готовится к обмену пленными с РФ
- Киев передал списки российской стороне
Украина готовится к обмену военнопленными. Киев уже передал России списки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Сейчас украинская сторона находится в контакте с США. Стороны работают над выполнением договоренностей, которые были недавно достигнуты. В частности, речь тогда шла об обмене пленными с РФ в формате 1000 на 1000.
"Обмен пленными – тысяча на тысячу – готовится и должен быть проведен. Эти гарантии взяли на себя американцы. Украинский Координационный штаб передал списки на тысячу российской стороне. В этой договоренности об обмене было американское посредничество, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать выполнению договоренностей", – сказал президент Украины.
Перемирие 9-11 мая - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.
Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по итогам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей.
