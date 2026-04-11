"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцах

Из российского плена вернули 175 военнослужащих и 7 гражданских украинцев.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-otkazyvalas-obmenivat-etih-oficerov-chto-izvestno-ob-osvobozhdennyh-iz-plena-ukraincah-10755998.html Ссылка скопирована

Из плена вернули офицеров, которых Россия отказывалась обменивать

Что известно:

Украина и РФ провели обмен пленными

Из плена вернули 175 военных и 7 гражданских

Домой вернули офицеров, которых РФ отказывалась обменивать

Украина и РФ провели обмен пленными накануне Пасхи, в ходе которого вернули 175 военных и 7 гражданских. Среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее Россия категорически отказывалась обменивать. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Рад, что среди освобожденных военных — большинство тех, кто находился в плену с 2022 года, в частности героические защитники Мариуполя. Дома также — 25 офицеров, освободить которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, в очередной раз достигла результата", — отметил он.

видео дня

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ) сообщает, что в рамках 72-го обмена пленными удалось вернуть людей, практически все из которых находились в плену с 2022 года.

"Еще одна приятная новость — удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать. Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Возраст самого молодого освобожденного — 22 года, самому старшему исполнилось 63 года", — говорится в сообщении.

Из российского плена удалось освободить бойцов:

Военно-морских сил,

Сухопутных войск,

ТрО,

ДШВ,

ВСП,

Воздушных Сил,

СБС,

Нацгвардии,

Горпограничной службы.

"Все освобожденные из плена пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что из плена вернули 20 пограничников. Среди них 6 офицеров.

"Среди освобожденных – военнослужащие 1, 3, 6, 79 пограничных отрядов, а также 23 отряда Морской охраны", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела 1000 погибших военных. Российская сторона утверждала, что они принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее, 20 ноября, оккупанты также передали Украине еще 1000 тел, которые, по их заявлениям, принадлежат погибшим бойцам ВСУ.

Еще до этого, 18 сентября, из России в Украину вернули тела примерно тысячи погибших граждан. По информации российской стороны, речь идет об украинских военнослужащих, что также подтвердили в Координационном штабе.

Другие новости:

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред