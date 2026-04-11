"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцах

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2026, 16:16
Из российского плена вернули 175 военнослужащих и 7 гражданских украинцев.
Из плена вернули офицеров, которых Россия отказывалась обменивать / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • Из плена вернули 175 военных и 7 гражданских
  • Домой вернули офицеров, которых РФ отказывалась обменивать

Украина и РФ провели обмен пленными накануне Пасхи, в ходе которого вернули 175 военных и 7 гражданских. Среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее Россия категорически отказывалась обменивать. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Рад, что среди освобожденных военных — большинство тех, кто находился в плену с 2022 года, в частности героические защитники Мариуполя. Дома также — 25 офицеров, освободить которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, в очередной раз достигла результата", — отметил он.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ) сообщает, что в рамках 72-го обмена пленными удалось вернуть людей, практически все из которых находились в плену с 2022 года.

"Еще одна приятная новость — удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать. Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Возраст самого молодого освобожденного — 22 года, самому старшему исполнилось 63 года", — говорится в сообщении.

  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский

Из российского плена удалось освободить бойцов:

  • Военно-морских сил,
  • Сухопутных войск,
  • ТрО,
  • ДШВ,
  • ВСП,
  • Воздушных Сил,
  • СБС,
  • Нацгвардии,
  • Горпограничной службы.

"Все освобожденные из плена пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что из плена вернули 20 пограничников. Среди них 6 офицеров.

"Среди освобожденных – военнослужащие 1, 3, 6, 79 пограничных отрядов, а также 23 отряда Морской охраны", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела 1000 погибших военных. Российская сторона утверждала, что они принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее, 20 ноября, оккупанты также передали Украине еще 1000 тел, которые, по их заявлениям, принадлежат погибшим бойцам ВСУ.

Еще до этого, 18 сентября, из России в Украину вернули тела примерно тысячи погибших граждан. По информации российской стороны, речь идет об украинских военнослужащих, что также подтвердили в Координационном штабе.

О личности: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Последние новости

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
16:21

Гороскоп на завтра, 12 апреля: Близнецам - неприятности, Козерогам - риск

16:16

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцахФото

15:47

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяцВидео

15:43

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Реклама
15:39

Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

15:34

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

15:30

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

15:29

Галкин показал стильную красотку-блондинку в Нью-Йорке

15:23

На Пасху Ровно накроют снег и заморозки: синоптики предупредили об опасности

14:50

Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

14:49

Холод и дожди начинают отступать: когда на Тернопольщине наконец потеплеет

14:27

Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер

14:13

4 самых успешных знака зодиака: кто рожден для побед и власти

14:01

Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

14:00

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Реклама
13:50

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитниковФотоВидео

13:41

На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

13:13

Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

13:12

Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

13:03

Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

13:00

Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

12:57

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

12:52

Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

12:32

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

12:09

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

11:45

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:44

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

11:19

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

10:51

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:24

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

10:20

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

10:02

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

09:09

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

09:03

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

09:03

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

Реклама
08:13

Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

07:37

Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

05:11

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

04:30

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

03:30

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

02:10

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

01:30

На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

00:22

Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

10 апреля, пятница
23:33

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

