"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцах

Что известно:
- Украина и РФ провели обмен пленными
- Из плена вернули 175 военных и 7 гражданских
- Домой вернули офицеров, которых РФ отказывалась обменивать
Украина и РФ провели обмен пленными накануне Пасхи, в ходе которого вернули 175 военных и 7 гражданских. Среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее Россия категорически отказывалась обменивать. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
"Рад, что среди освобожденных военных — большинство тех, кто находился в плену с 2022 года, в частности героические защитники Мариуполя. Дома также — 25 офицеров, освободить которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, в очередной раз достигла результата", — отметил он.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ) сообщает, что в рамках 72-го обмена пленными удалось вернуть людей, практически все из которых находились в плену с 2022 года.
"Еще одна приятная новость — удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать. Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Возраст самого молодого освобожденного — 22 года, самому старшему исполнилось 63 года", — говорится в сообщении.
Из российского плена удалось освободить бойцов:
- Военно-морских сил,
- Сухопутных войск,
- ТрО,
- ДШВ,
- ВСП,
- Воздушных Сил,
- СБС,
- Нацгвардии,
- Горпограничной службы.
"Все освобожденные из плена пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что из плена вернули 20 пограничников. Среди них 6 офицеров.
"Среди освобожденных – военнослужащие 1, 3, 6, 79 пограничных отрядов, а также 23 отряда Морской охраны", – говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела 1000 погибших военных. Российская сторона утверждала, что они принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Ранее, 20 ноября, оккупанты также передали Украине еще 1000 тел, которые, по их заявлениям, принадлежат погибшим бойцам ВСУ.
Еще до этого, 18 сентября, из России в Украину вернули тела примерно тысячи погибших граждан. По информации российской стороны, речь идет об украинских военнослужащих, что также подтвердили в Координационном штабе.
О личности: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
