Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

Виталий Кирсанов
26 мая 2026, 19:45
Американская сторона долго не решалась передавать технологии производства столь чувствительного вооружения.
США разрешили Польше выпускать ракеты к системам Patriot
США разрешили Польше выпускать ракеты к системам Patriot / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

  • Польша получила разрешение США на производство ракет Patriot
  • Польша уже располагает двумя батареями Patriot

США дали предварительное согласие на передачу Польше технологий производства ракет для систем Patriot. Речь идет о возможности локализовать выпуск ракет PAC-3 MSE на предприятиях польского оборонного комплекса. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает RFM24.

По словам чиновника, реализация проекта планируется через консорциум польских оборонных компаний. Переговоры между Варшавой и Вашингтоном по этому вопросу длились несколько лет, однако американская сторона долго не решалась передавать технологии производства столь чувствительного вооружения.

Ситуация изменилась на фоне резкого роста мирового спроса на ракеты Patriot и сокращения запасов самих США. Часть ракет PAC-3 MSE была передана Украине, часть закупили союзники Вашингтона, еще часть использовалась во время операций на Ближнем Востоке.

Сейчас американские предприятия производят около 700 ракет PAC-3 MSE ежегодно, однако США намерены увеличить выпуск почти до 2000 единиц в год к 2030 году.

В польском Минобороны отмечают, что после последних переговоров Вашингтон стал значительно более открытым к сотрудничеству в сфере передачи технологий. Кроме Patriot, США также рассматривают возможность организации в Польше производства дальнобойных ракет для HIMARS и ракет Hellfire для ударных вертолетов Apache.

На сегодняшний день Польша уже располагает двумя батареями Patriot и ожидает поставки еще шести комплексов в ближайшие годы.

Как можно противостоять российской баллистике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российскую баллистику Украина может сбивать исключительно с помощью Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало.

По его словам, из-за этого есть другой, но очень сложный в реализации вариант — бить по пусковым установкам.

"Помимо активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", — отметил он.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами, а в отдельных случаях — даже применять более жесткие переговорные подходы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Системы ПВО Сил обороны работают ежедневно и уничтожают 90% целей, однако наблюдается дефицит антибаллистических ракет, говорил Зеленский.

Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

