Большинство до сих пор не понимает разницу между этими растениями.

Вы узнаете:

В чем разница между рогозом и камышом

Как по-украински сказать "камиш"

Что такое камыш

У рек и озер украинцы часто видят высокие растения с характерными соцветиями и называют их "камыш" или "очерет". Однако это очень распространенная ошибка.

Главред расскажет, что такое рогоз, чем он отличается от камыша и есть ли в украинском языке слово "камыш".

В чем разница между камышом и рогозом

На самом деле камыш и рогоз — это разные виды, которые хоть и растут рядом, но имеют свои особенности. Эти растения очень часто путают, ведь оба образуют густые заросли у водоемов, пишет УНИАН.

Легче всего узнать именно рогоз. Его высокий стебель заканчивается характерным коричневым соцветием, похожим на сосиску. Это не цветок в классическом понимании, а плотное соцветие, которое хорошо видно даже издалека.

Рогоз имеет практическую ценность: все его части съедобны, поэтому он может стать спасением в дикой местности. Из него изготавливают факелы, наполнители для матрасов, утеплители, мебель, сумки, а также лекарства с ранозаживляющими свойствами.

Тростник легко отличить от рогоза по соцветию. Если у рогоза оно выглядит как сосиска, то у тростника стебель заканчивается длинным колоском, похожим на перо. Камышовые заросли издавна были важным ресурсом: их использовали для изготовления сена, бумаги, кровельного материала, мебели, топлива, а также в качестве заменителя кофе. Молодые стебли служили кормом для скота, а из старых плели прочные корзины.

Что такое "камыш"

На самом деле в украинском языке слова "камыш" нет, оно является калькой с русского. Правильно же говорить "комиш". Это растение имеет мелкие, невзрачные цветки, а его озерный вид чаще всего встречается у водоемов. Листья комиша используют в хозяйстве — из них плетут сумки и другие изделия.

А ви колись чули про рогіз? Та-та, той самий "комиш", що росте біля води і виглядає як величезна коричнева палиця. Його дійсно можна вживати та навіть зробити цікаву закуску. Головне — збирати рогіз у чистих водоймах. Тоді він абсолютно нормальний для вживання.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

