Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

Многие люди ежедневно теряют деньги из-за привычек, которые кажутся безобидными, но могут дорого обходиться в будущем.

Эксперт рассказал, от каких трат стоит отказаться

Многие люди теряют значительные суммы денег не из-за крупных покупок, а из-за повседневных привычек, на которые редко обращают внимание.

Генеральный директор компании Eton Solutions и преподаватель управления частным капиталом Роб Маллерни рассказал, какие финансовые ошибки чаще всего мешают людям накапливать состояние. Об этом пишет Business Insider.

По словам эксперта, большинство людей недооценивают влияние регулярных расходов на свое финансовое будущее. Даже небольшие траты, которые кажутся незначительными, за десятилетия способны превратиться в серьезные потери.

Дорогая привычка

Одним из самых простых примеров Маллерни назвал ежедневную покупку кофе. Если человек с молодого возраста ежедневно тратит несколько долларов на напиток в кафе, за годы эта сумма может вырасти до десятков тысяч долларов.

Эксперт отметил, что проблема заключается не только в самой покупке, но и в упущенной возможности инвестировать эти деньги. Средства, которые могли бы работать и приносить доход, уходят на привычные расходы, о которых люди даже не задумываются.

Покупка автомобиля может обойтись намного дороже

Еще одной распространенной финансовой ловушкой эксперт считает выбор автомобиля. По словам Маллерни, многие покупатели ориентируются на престиж бренда, хотя характеристики более доступных моделей могут оказаться очень похожими.

Он привел пример сравнения внедорожников разных ценовых категорий, где разница в стоимости достигала десятков тысяч долларов при схожем наборе функций.

По словам эксперта, большинство людей недооценивают влияние регулярных расходов / Фото: Business Insider

Специалист также обратил внимание на частую смену автомобилей. По его словам, покупка новой машины каждые несколько лет может заметно ударить по финансам в долгосрочной перспективе.

Какие покупки могут оказаться выгоднее

Эксперт считает, что стоит уделять больше внимания активам, которые способны сохранять или увеличивать стоимость со временем. Например, недвижимость в популярных районах при определенных условиях может не только сохранить вложенные средства, но и приносить дополнительный доход.

При этом он подчеркнул, что важно понимать истинную причину покупки и задавать себе простой вопрос: действительно ли вещь необходима или это лишь кратковременное желание.

Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

