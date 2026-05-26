Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 27 мая
- Что можно и нельзя делать 27 мая
- Приметы 27 мая
В среду, 27 мая, православные христиане чтят память праведного Иоанна Русина - святого, которого верующие считают покровителем страждущих, целителем и помощником в трудных жизненных обстоятельствах. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 мая
Иоанн Русин родился в конце XVII века на землях Гетманщины в казацкой семье. В юности он служил в армии Петра I, однако во время русско-турецкой войны попал в плен к татарам, а позже оказался в рабстве у турков.
Святой жил в малоазиатском городе Прокопион и служил в доме турецкого аги. Несмотря на тяжелые испытания, Иоанн сохранил крепкую веру: много молился, поддерживал нуждающихся и тайно посещал храм святого Георгия.
Согласно преданию, за праведную жизнь Господь даровал ему способность творить чудеса. Наиболее известная история связана с хозяином Иоанна. Во время дальнего похода тому неожиданно явилась горячая тарелка плова из родного дома - как считается, благодаря молитвам святого.
После смерти тело Иоанна осталось нетленным. Сегодня его мощи находятся в греческом городе Нео Прокопио, куда ежегодно приезжают паломники из разных стран в поисках исцеления и духовной помощи.
О чем молиться святому Иоанну
Верующие обращаются к праведному Иоанну с молитвами о:
- исцелении от тяжелых болезней;
- защите детей;
- помощи военным;
- избавлении от зависимостей;
- поддержке в трудных жизненных ситуациях.
Что нельзя делать 27 мая
В народе верили, что в этот день нельзя:
- ссориться и сквернословить;
- сплетничать и много говорить;
- завидовать и скупиться;
- отказывать в помощи людям или животным;
- убирать в доме и подметать пол.
Особенно опасным считалось брать в руки веник – люди верили, что вместе с мусором можно "вымести" из дома удачу, деньги и благополучие.
Что можно делать 27 мая
По народной традиции в этот день пытались задобрить домового. Например, на столе оставляли молоко, кашу, сладости и несколько монет. Считалось, что это поможет привлечь в дом достаток и благополучие.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
