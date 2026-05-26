Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

Верующие обращаются к праведному Иоанну с молитвами об исцелении от тяжелых болезней.

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 27 мая

Что можно и нельзя делать 27 мая

Приметы 27 мая

В среду, 27 мая, православные христиане чтят память праведного Иоанна Русина - святого, которого верующие считают покровителем страждущих, целителем и помощником в трудных жизненных обстоятельствах. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 мая

Иоанн Русин родился в конце XVII века на землях Гетманщины в казацкой семье. В юности он служил в армии Петра I, однако во время русско-турецкой войны попал в плен к татарам, а позже оказался в рабстве у турков.

Святой жил в малоазиатском городе Прокопион и служил в доме турецкого аги. Несмотря на тяжелые испытания, Иоанн сохранил крепкую веру: много молился, поддерживал нуждающихся и тайно посещал храм святого Георгия.

Согласно преданию, за праведную жизнь Господь даровал ему способность творить чудеса. Наиболее известная история связана с хозяином Иоанна. Во время дальнего похода тому неожиданно явилась горячая тарелка плова из родного дома - как считается, благодаря молитвам святого.

После смерти тело Иоанна осталось нетленным. Сегодня его мощи находятся в греческом городе Нео Прокопио, куда ежегодно приезжают паломники из разных стран в поисках исцеления и духовной помощи.

О чем молиться святому Иоанну

Верующие обращаются к праведному Иоанну с молитвами о:

исцелении от тяжелых болезней;

защите детей;

помощи военным;

избавлении от зависимостей;

поддержке в трудных жизненных ситуациях.

Что нельзя делать 27 мая

В народе верили, что в этот день нельзя:

ссориться и сквернословить;

сплетничать и много говорить;

завидовать и скупиться;

отказывать в помощи людям или животным;

убирать в доме и подметать пол.

Особенно опасным считалось брать в руки веник – люди верили, что вместе с мусором можно "вымести" из дома удачу, деньги и благополучие.

Что можно делать 27 мая

По народной традиции в этот день пытались задобрить домового. Например, на столе оставляли молоко, кашу, сладости и несколько монет. Считалось, что это поможет привлечь в дом достаток и благополучие.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

