Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

Представительница МИД неожиданно прокомментировала позицию Пекина по поводу планов Москвы.

Китайская сторона неоднозначно отреагировала на угрозы Москвы

Кратко:

Китай призвал РФ и Украину воздержаться от усиления эскалации

Пекин пытается дистанцироваться от угроз РФ в адрес Украины

Кремль хочет заставить Киев пойти на уступки путем террора

Страна-агрессор Россия угрожает Украине системными ударами по объектам в Киеве. Но, похоже, эту идею Кремля не поддерживает мощный партнер Москвы — Пекин.

По данным Укринформа, пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" является последовательной и четкой, поэтому Пекин призывает к диалогу и переговорам для урегулирования войны.

Также она призвала "все стороны воздерживаться от усиления боевых действий".

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это заявление представительницы Китая. По его словам, Пекин таким образом дистанцируется от российских угроз нанести удар по Киеву и агрессивной риторики Москвы, которая началась как раз после визита Путина.

"Россия сейчас стремится путем террора заставить Украину пойти на уступки в переговорах, но это наивно, этого не будет, хотя Путин, похоже, верит в это. Россия должна немедленно прекратить войну, и тогда это позволит РФ избежать тех последствий, о которых пока Путин не рассказывает россиянам", — добавил он.

Главред писал, что, по словам политолога, офицера ВСУ и руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктора Тарана, последний визит Владимира Путина в Китай был не демонстрацией силы, а очередным унижением для России.

В обмен на политическую поддержку Пекина, доступ к технологиям двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическую поддержку в условиях санкций Москва все больше соглашается на роль младшего партнера КНР.

Напомним, Главред писал, что Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.

Накануне стало известно, что китайские компании активно поставляют в Россию и Иран комплектующие для производства беспилотников, в частности дронов типа Shahed, обходя американские санкции.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

