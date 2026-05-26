Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

Кратко:
- Китай призвал РФ и Украину воздержаться от усиления эскалации
- Пекин пытается дистанцироваться от угроз РФ в адрес Украины
- Кремль хочет заставить Киев пойти на уступки путем террора
Страна-агрессор Россия угрожает Украине системными ударами по объектам в Киеве. Но, похоже, эту идею Кремля не поддерживает мощный партнер Москвы — Пекин.
По данным Укринформа, пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" является последовательной и четкой, поэтому Пекин призывает к диалогу и переговорам для урегулирования войны.
Также она призвала "все стороны воздерживаться от усиления боевых действий".
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это заявление представительницы Китая. По его словам, Пекин таким образом дистанцируется от российских угроз нанести удар по Киеву и агрессивной риторики Москвы, которая началась как раз после визита Путина.
"Россия сейчас стремится путем террора заставить Украину пойти на уступки в переговорах, но это наивно, этого не будет, хотя Путин, похоже, верит в это. Россия должна немедленно прекратить войну, и тогда это позволит РФ избежать тех последствий, о которых пока Путин не рассказывает россиянам", — добавил он.
Как Китай использует войну в Украине — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам политолога, офицера ВСУ и руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктора Тарана, последний визит Владимира Путина в Китай был не демонстрацией силы, а очередным унижением для России.
В обмен на политическую поддержку Пекина, доступ к технологиям двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическую поддержку в условиях санкций Москва все больше соглашается на роль младшего партнера КНР.
Напомним, Главред писал, что Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.
Накануне стало известно, что китайские компании активно поставляют в Россию и Иран комплектующие для производства беспилотников, в частности дронов типа Shahed, обходя американские санкции.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.
