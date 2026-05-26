Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

Анна Косик
26 мая 2026, 13:56
Представительница МИД неожиданно прокомментировала позицию Пекина по поводу планов Москвы.
Китайская сторона неоднозначно отреагировала на угрозы Москвы / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, pixabay

Кратко:

  • Китай призвал РФ и Украину воздержаться от усиления эскалации
  • Пекин пытается дистанцироваться от угроз РФ в адрес Украины
  • Кремль хочет заставить Киев пойти на уступки путем террора

Страна-агрессор Россия угрожает Украине системными ударами по объектам в Киеве. Но, похоже, эту идею Кремля не поддерживает мощный партнер Москвы — Пекин.

По данным Укринформа, пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" является последовательной и четкой, поэтому Пекин призывает к диалогу и переговорам для урегулирования войны.

Также она призвала "все стороны воздерживаться от усиления боевых действий".

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это заявление представительницы Китая. По его словам, Пекин таким образом дистанцируется от российских угроз нанести удар по Киеву и агрессивной риторики Москвы, которая началась как раз после визита Путина.

Пост Коваленко о реакции Китая на угрозы России / фото: скриншот

"Россия сейчас стремится путем террора заставить Украину пойти на уступки в переговорах, но это наивно, этого не будет, хотя Путин, похоже, верит в это. Россия должна немедленно прекратить войну, и тогда это позволит РФ избежать тех последствий, о которых пока Путин не рассказывает россиянам", — добавил он.

Как Китай использует войну в Украине — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политолога, офицера ВСУ и руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктора Тарана, последний визит Владимира Путина в Китай был не демонстрацией силы, а очередным унижением для России.

В обмен на политическую поддержку Пекина, доступ к технологиям двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическую поддержку в условиях санкций Москва все больше соглашается на роль младшего партнера КНР.

Позиция Китая по войне в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.

Накануне стало известно, что китайские компании активно поставляют в Россию и Иран комплектующие для производства беспилотников, в частности дронов типа Shahed, обходя американские санкции.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

РФ готовит повторный удар по Киеву: Жданов назвал вероятные цели обстрела

