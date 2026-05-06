Китай поставляет комплектующие для "Шахедов" в РФ и Иран: WSJ раскрыл схему

В Россию и Иран регулярно отправляются сотни контейнеров с товарами двойного назначения.

Кратко:

РФ и Иран все чаще закупают комплектующие напрямую у китайских поставщиков

Экспорт оптоволоконных кабелей из Китая увеличился осенью 2024 года

Китайские компании активно снабжают Россию и Иран комплектующими для производства беспилотников, в том числе дронов типа Shahed, обходя американские санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным китайской таможни, в Россию и Иран регулярно отправляются сотни контейнеров с товарами двойного назначения: от двигателей и микрочипов до оптоволоконных кабелей и гироскопов. В частности, компания Xiamen Victory Technology поставляет двигатели модели Limbach L550, которые используются в дронах Shahed-136 и запрещены к экспорту в эти страны США.

Компоненты для дронов

Ранние версии "Шахедов", применявшиеся в Украине, были оснащены микроэлектроникой, сервоприводами и другими критически важными элементами западного производства. Расследования Министерства финансов США показали, что такие компоненты зачастую попадали в Россию и Иран через цепочку посредников: от официальных дистрибьюторов к розничным продавцам в Китае и Гонконге, а затем - к конечным получателям.

Оплата, как правило, осуществлялась через подставные компании, зарегистрированные в Гонконге, что позволяло скрывать конечное назначение продукции.

В последнее время, по словам бывших представителей американского Минфина и отраслевых аналитиков, Россия и Иран все чаще закупают необходимые комплектующие напрямую у китайских поставщиков.

Рост поставок

Экспорт оптоволоконных кабелей из Китая заметно увеличился осенью 2024 года - вскоре после того, как Россия начала применять дроны с оптоволоконным управлением для обхода украинских средств радиоэлектронной борьбы. Дополнительный скачок произошёл после удара по Саранску в апреле 2025 года, в результате которого был выведен из строя ключевой российский производитель таких кабелей.

Также существенно выросли поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию на фоне расширения производства беспилотников с электрическим питанием. Этот уровень экспорта сохраняется высоким до сих пор.

Похожие тенденции наблюдались и в отношении Ирана: всплеск поставок батарей и оптоволокна пришёлся на июль-август прошлого года, вскоре после краткосрочного вооружённого конфликта с Израилем.

Как работает схема

Значительную роль в этих поставках играют небольшие китайские компании, отличающиеся гибкостью и низкой зависимостью от долларовых расчётов, что снижает их уязвимость перед санкциями США.

Так, сайт компании Victory Technology появился в конце января - на фоне усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке. Он доступен на нескольких языках, включая английский, немецкий и русский, но не имеет китайской версии. На ресурсе активно рекламируется двигатель L550, включая фото- и видеоматериалы.

Другая компания, Xiamen Limbach, попала под санкции США в конце 2024 года за поставки тех же двигателей в Россию. Одновременно ограничения против неё ввёл и Европейский союз - за передачу технической документации организациям, связанным с производством дронов Shahed. При этом её китайская материнская структура владеет немецкой компанией, разработавшей этот двигатель.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

