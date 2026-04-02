Угроза для украинцев растет, Россия перешла к новой тактике ударов - ISW

Мария Николишин
2 апреля 2026, 12:17
Аналитики отмечают, что интенсивность дневных атак может возрасти.
Россия применяет новую тактику для нанесения ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россия применяет новую модель воздушных ударов по Украине
  • Атаки растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты
  • Такой подход позволяет перегружать украинскую ПВО

Страна-агрессор Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что речь идет не просто о масштабах, а о системном подходе.

"Удары растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты, а основная цель — перегрузить и выявить уязвимость украинской противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко говорил, что российские силы длительное время накапливали ресурсы для проведения более интенсивных и продолжительных ударов, ориентированных на гражданские объекты по всей территории Украины.

"Россия применяет тактику "накопления и удара": в течение нескольких дней запускается ограниченное количество ракет, после чего происходят массированные атаки с одновременным использованием ракет и большого количества дронов", — говорят в ISW.

По словам аналитиков, такой подход позволяет перегружать украинскую противовоздушную оборону и усиливать разрушительный эффект.

Также говорится, что Россия уже приближается к возможности запуска более 1000 ударных беспилотников в рамках одной серии атак. События 23-24 марта стали ближайшим к реализации такого сценария примером.

Отдельно в ISW обращают внимание на политический фактор, ведь подобные удары часто совпадают с важными дипломатическими событиями. Кроме того, ожидается, что с потеплением интенсивность дневных атак может возрасти.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Какие объекты могут атаковать россияне

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия продолжает второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре Украины.

По его словам, в настоящее время целями для российских ударов являются водоснабжение, резервуары, плотины, логистика.

"Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой", — подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в ночь и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города. В результате попадания загорелись несколько автомобилей.

Днем 1 апреля российская оккупационная армия атаковала ряд регионов Украины "Шахедами". Последствия ударов фиксировались в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Также 1 апреля оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Реклама

