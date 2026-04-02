Угроза для украинцев растет, Россия перешла к новой тактике ударов - ISW

Аналитики отмечают, что интенсивность дневных атак может возрасти.

Россия применяет новую тактику для нанесения ударов по Украине

Ключевые тезисы:

Россия применяет новую модель воздушных ударов по Украине

Атаки растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты

Такой подход позволяет перегружать украинскую ПВО

Страна-агрессор Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что речь идет не просто о масштабах, а о системном подходе.

"Удары растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты, а основная цель — перегрузить и выявить уязвимость украинской противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко говорил, что российские силы длительное время накапливали ресурсы для проведения более интенсивных и продолжительных ударов, ориентированных на гражданские объекты по всей территории Украины.

"Россия применяет тактику "накопления и удара": в течение нескольких дней запускается ограниченное количество ракет, после чего происходят массированные атаки с одновременным использованием ракет и большого количества дронов", — говорят в ISW.

По словам аналитиков, такой подход позволяет перегружать украинскую противовоздушную оборону и усиливать разрушительный эффект.

Также говорится, что Россия уже приближается к возможности запуска более 1000 ударных беспилотников в рамках одной серии атак. События 23-24 марта стали ближайшим к реализации такого сценария примером.

Отдельно в ISW обращают внимание на политический фактор, ведь подобные удары часто совпадают с важными дипломатическими событиями. Кроме того, ожидается, что с потеплением интенсивность дневных атак может возрасти.

Какие объекты могут атаковать россияне Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия продолжает второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре Украины. По его словам, в настоящее время целями для российских ударов являются водоснабжение, резервуары, плотины, логистика. "Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой", — подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в ночь и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города. В результате попадания загорелись несколько автомобилей.

Днем 1 апреля российская оккупационная армия атаковала ряд регионов Украины "Шахедами". Последствия ударов фиксировались в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Также 1 апреля оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

