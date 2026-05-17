РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

Дарья Пшеничник
17 мая 2026, 08:44
По мнению Пояра, будущие российские провокации не обязательно будут выглядеть как прямое вторжение.
Путин, НАТО
Нападение РФ на НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Москва ищет слабые звенья НАТО
  • Болгария выглядит потенциальной целью РФ
  • Будущие атаки могут быть гибридными

Россия способна осуществить военное нападение на одну из стран НАТО, но место потенциального удара может оказаться совсем не там, где его традиционно ожидают. Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший советник правительства Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр, отметив, что Москва может попытаться проверить единство Альянса в неожиданном регионе.

Балтия — не единственный сценарий

Пояр отметил, что представление о "наиболее вероятном направлении" часто сводится к Балтии, однако это может быть ложным фокусом. Он подчеркнул:

"Мы всегда смотрим в первую очередь на самые слабые звенья и сосредотачиваемся на представлении, что если Россия когда-нибудь решит проверить единство НАТО, то сделает это именно в Балтии… Возможно, стоит задуматься, не произойдет ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным".

По его словам, несмотря на географическую уязвимость, страны Балтии сейчас значительно лучше подготовлены, чем несколько лет назад. Зато другие государства могут выглядеть для Кремля "более легкой мишенью".

Почему Москва может обратить внимание на Болгарию

Пояр обратил внимание на Болгарию — страну НАТО, которая тратит на оборону меньше, чем балтийские союзники, и в то же время переживает длительную политическую турбулентность. Частые выборы, экономические трудности и меньшее внимание со стороны партнеров делают ее, по мнению эксперта, потенциально привлекательной для российских провокаций.

Он подчеркнул, что Москва может искать именно те точки, где реакция Запада будет самой медленной или наименее однозначной.

Российская логика — иная, чем у Запада

Пояр подчеркнул, что оценивать намерения Кремля следует с учетом его специфического мышления. Он напомнил, что Россия начинала войну против Украины с ложными представлениями о быстрой победе, и этот опыт может повлиять на ее дальнейшие решения: "Еще одна вещь заключается в том, что российская рациональность отличается от нашей… Я убежден, что если бы они тогда знали, как эта война будет выглядеть на самом деле, то пытались бы действовать иначе".

Следующие действия РФ могут быть нетипичными

По мнению Пояра, будущие российские провокации не обязательно будут выглядеть как прямое вторжение. Кремль может прибегнуть к гибридным, политическим или экономическим инструментам давления — или даже изобрести новые формы влияния. Он подчеркнул, что история российских действий свидетельствует о том, что Москва часто повторяет свои модели поведения, адаптируя их к новым условиям.

Провокации РФ в странах ЕС и НАТО

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара заявил, что для России выгодно, чтобы Соединенные Штаты находились в хаосе и не рассматривали Россию как противника, а обращали внимание прежде всего на Европейский Союз и европейскую часть НАТО.

"Они, конечно, будут пользоваться этой ситуацией, проводить информационные операции, акты саботажа — это продолжается уже давно", — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что европейцы до сих пор не нашли правильной формы для реагирования, а неправильная реакция лишь поощряет Россию продолжать такие действия.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Угроза РФ для НАТО — что известно

Как сообщал Главред, Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции.

Также известно, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий. Предшественник Укринформа — Украинское телеграфное агентство — начало действовать 16 марта 1918 года.

Евросоюз НАТО Болгария российское вторжение Россия
