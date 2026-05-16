Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

Алексей Тесля
16 мая 2026, 22:56
Российские ударные дроны были замечены в направлении Киева на востоке.
РФ атакует ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Главное:

  • В Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА
  • Российские дроны были замечены в направлении Киева на востоке

В Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Об угрозе говорилось в сообщении в Telegram Командования Воздушных сил ВСУ.

Уточнялось, что российские дроны были замечены в направлении Киева на востоке.

Угроза атаки БПЛА: что известно

Ранее, по данным мониторинговых каналов, дроны двигались в направлении Вышгорода и Киева.

Мониторинговые ресурсы сообщали вечером в субботу, 16 мая, о "Шахеде", который летел на Вышгород. Также еще несколько враждебных БПЛА двигались мимо водохранилища.

В Киевской ОВА также ранее предупреждали об опасности для Вышгородского района.

"Вышгородский район — воздушная тревога!" — отметили в администрации.

Жители Киевской области и столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

РФ изменила тактику атак дронами: в чем опасность

Россия скорректировала стратегию применения дронов "Шахед" против Украины, начав наносить удары не только ночью, но и днём. По данным Business Insider, такие атаки становятся почти постоянными и длятся по нескольку часов, создавая давление на население и истощая ресурсы страны.

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела были повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. На левом берегу столицы в результате атаки врага начались перебои с водоснабжением.

Напомним, что разрушения были зафиксированы в нескольких районах Киева. В Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.

Как сообщалось, Владимир Зеленский прокомментировал атаку. По его словам, за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики и крылатых ракет.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева атака дронов
