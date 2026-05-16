Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

Молния в народных поверьях, а также удары молнии в дом или дерево считались предзнаменованиями богатства, войны или утрат в семье.

Приметы о погоде

С древних времен люди наблюдали за грозами и связывали с появлением молний множество народных примет. Во многих культурах это явление было символом божественной силы, которая могла предвещать как положительные, так и отрицательные изменения в жизни. Также существовало поверье, что гроза защищает от злых духов и очищает пространство — подробнее расскажет Главред.

Какие приметы связывали с грозой и молнией

Как рассказывает "Телеграф", наши предки объясняли появление молнии и места ее удара следующим образом:

Увидеть молнию считалось хорошим знаком, а вспышка в ночном небе предвещала получение скорых новостей.

Гром без вспышки — если слышался только раскат, это связывали с предстоящим путешествием.

Попадание в природные объекты — удар молнии в поле предвещал хороший урожай, в воду — большое количество рыбы, а в гору — начало войны.

Попадание в здания и деревья — считалось, что удар в дом принесет его владельцам богатство, тогда как попадание в дерево расценивали как предупреждение о смерти кого-то из членов семьи.

Почему во время грозы нельзя забывать о безопасности

Несмотря на большое количество народных примет, молния является опасным природным явлением, которое представляет реальную угрозу для жизни людей и сохранности имущества.

Во время непогоды важно не полагаться на суеверия, а соблюдать правила безопасности: находиться в помещениях, закрывать окна, избегать пребывания на открытом пространстве и вблизи одиночных деревьев.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

