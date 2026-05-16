Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

В советские времена крапива считалась чрезвычайно ценным ресурсом.

Как в СССР использовали крапиву

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву

Как ее использовали

Крапива, которую сегодня чаще считают надоедливым сорняком, в советские времена была настоящим стратегическим запасом. Ее собирали мешками, сушили на чердаках и берегли так же бережно, как и другие дефицитные ресурсы.

Для многих семей эта жгучая зелень становилась универсальным подспорьем — от кухни до домашней аптечки. Об этом пишет Oboz.ua.

Витаминная поддержка зимой

В сезон, когда полки магазинов опустели, а свежие овощи были недосягаемой роскошью, именно крапива спасала от изнурительного авитаминоза. Сушеные листья перемалывали в мелкую присыпку и добавляли в супы, каши и подливы, а иногда заваривали как чай.

Такая добавка насыщала блюда витаминами A, E, K и группы B, а также железом, кальцием и магнием. Весной, когда организм был истощен после долгой зимы, молодая крапива становилась основой зеленого борща, который считали самым простым способом восстановить силы.

Питательная помощь для хозяйства

В селах и на дачах крапива была незаменимой частью заготовок. Измельченная сушеная зелень зимой придавала курам энергии — они продолжали нестись даже в мороз, а желток оставался ярким, как летний.

Кролики, телята и свиньи получали из нее растительный белок и кальций, что помогало животным расти быстрее и болеть реже. Это позволяло экономить на комбикормах, которые часто были в дефиците.

Домашняя аптечка, всегда под рукой

Крапива издавна славилась лечебными свойствами, и в условиях советского дефицита лекарств ее роль только возрастала. Настои из сушеных листьев использовали как кровоостанавливающее средство и для заживления ран.

Женщины готовили отвары для ополаскивания волос — считалось, что они укрепляют корни и возвращают естественный блеск. Чай из крапивы пили для очищения крови и облегчения симптомов ревматизма.

Атрибут бани с особым эффектом

Любители парилкой имели свой секрет — крапивные веники. Сушеные стебли связывали в небольшие пучки, которые перед процедурой запаривали в двух водах, чтобы уменьшить жжение, но сохранить пользу. Такой массаж стимулировал кровообращение, снимал усталость и помогал при болях в суставах.

Даже без веника горсть сушеной травы бросали на горячие камни, чтобы наполнить парную ароматом, облегчавшим дыхание.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

