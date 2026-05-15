Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

Дарья Пшеничник
15 мая 2026, 20:26
Этот декоративный кустарник идеально подходит для тех, кто хочет создать живую изгородь вместо туи, не теряя при этом эстетического вида.
Как создать живую изгородь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, из открытых источников

  • Что посадить вместо туй во дворе
  • Как ухаживать за растением, чтобы получилась красивая живая изгородь

Владельцы садов все чаще отказываются от традиционных туй в пользу растений, имеющих более выразительный характер. Одним из таких современных решений стала фотония Фрейзера — вечнозеленый куст, который быстро растет, легко густеет и сохраняет декоративность в течение всего года, пишет ТСН.

Почему фотиния становится новым фаворитом садоводов

Фотиния родом из Азии, но прекрасно приживается в украинском климате. Ее выбирают те, кто хочет получить плотную живую изгородь, но в то же время избежать "монотонности" туй. Молодые листья куста сначала имеют насыщенный красно-бордовый цвет, а со временем переходят в глубокий зеленый — благодаря этому изгородь выглядит живой и контрастной в течение всего года.

Весной декоративность усиливается: на концах побегов появляются белые ароматные соцветия, привлекающие пчел и бабочек. Такая живая изгородь не только украшает участок, но и делает его более экологичным.

Как высаживать фотонию, чтобы получить плотную зеленую стену

Для формирования ровной живой изгороди саженцы размещают на расстоянии 60–80 см. Куст растет активно — за сезон прибавляет около 20–30 см, поэтому быстро смыкается в сплошную изгородь. Самая яркая листва формируется на солнечных участках, хотя полутень также подходит.

Почва должна быть легкой и дренированной. На тяжелых глинах фотиния развивается медленнее, поэтому перед посадкой стоит улучшить структуру земли. Молодые растения в первые зимы желательно укрывать агроволокном.

Уход минимальный, эффект максимальный

Фотиния не требует сложных процедур. В первый год важен регулярный полив, а в дальнейшем — всего две обрезки за сезон. Именно они стимулируют появление новых красных побегов, которые и создают главный декоративный эффект. Подкормка удобрениями для декоративных кустарников ускоряет рост и делает изгородь еще гуще.

Поэтому фотиния Фрейзера постепенно становится одной из самых популярных альтернатив туям — современной, яркой и неприхотливой.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

