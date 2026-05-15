Угроза ядерного удара по Украине: Буданов сказал, пойдет ли Россия на такой шаг

Буданов добавил, что ядерный удар — это вопрос политической воли.

Применит ли Россия ядерное оружие

Главное из заявления Буданова:

РФ может нанести ядерный удар в любой момент

Украинская разведка пока не видит угрозы

Паника вокруг ядерной атаки преувеличена

Страна-агрессор Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине в любой момент, но пока Киев не видит признаков подготовки к такому сценарию. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The Times.

По его словам, российский ядерный арсенал остается реальной угрозой для мира, хотя паника вокруг возможного удара часто преувеличена.

"Россия абсолютно имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли", — подчеркнул он.

Буданов отметил, что украинская разведка пока не фиксирует подготовительных действий России к применению ядерного оружия.

"Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", — подытожил глава ОП.

Россия часто использует ядерный шантаж

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко заявлял, что ядерный шантаж — это традиционный инструмент гибридной войны России.

Он подчеркнул, что Россия уже неоднократно пыталась использовать его во время полномасштабного вторжения.

"Сам фактор ядерной угрозы со стороны Кремля влиял на позицию предыдущей администрации США Джо Байдена, а также на скорость и объемы поставок вооружений Украине – не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейских стран", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что смог предотвратить ядерную войну между Россией и Украиной.

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко говорил, что разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны только стране-агрессору России, поскольку они являются частью ее пропаганды страха.

Политический эксперт Максим Розумный считает, что Путин может применить ядерное оружие, если будет уверен, что не последует жесткой реакции Запада и Китая.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

