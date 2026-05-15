Пышные цветы в следующем году гарантированы: что делать с пионами после цветения

Чтобы пышные цветы вновь украсили сад, важно знать, как правильно ухаживать за растением после окончания его цветения.

https://glavred.info/sad-ogorod/pyshnye-cvety-v-sleduyushchem-godu-garantirovany-chto-delat-s-pionami-posle-cveteniya-10764956.html Ссылка скопирована

Что делать с пионами после цветения — как правильно обрезать пионы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать с пионами после цветения

Как правильно обрезать пионы после цветения

Когда срезать кусты пионов

Пионы считаются неприхотливыми садовыми растениями, однако именно после завершения их цветения многие садоводы допускают ошибки, которые могут стоить будущего урожая цветов.

Главред расскажет, что делать с пионами после цветения, чтобы в следующем году кусты снова раскрыли крупные и ароматные бутоны.

видео дня

Почему нельзя срезать листья сразу после цветения

После того как лепестки опадают, растение еще долго работает над накоплением питательных веществ. Листья в это время выполняют ключевую функцию — обеспечивают фотосинтез и формируют запас энергии для будущих цветов, пишет Country living. Если срезать зеленую массу слишком рано, пионы не успеют накопить достаточно ресурсов, и в следующем сезоне бутоны будут мельче и менее обильными.

Как правильно удалять отцветшие соцветия

Увядшие бутоны действительно нужно убирать, но делать это следует аккуратно. Рекомендуем срезать их чуть выше первой пары листьев или сильного листового узла. Такой способ позволяет сохранить здоровые листья и стебли, которые продолжают питать растение. Удалять соцветия стоит регулярно — два-три раза в неделю во время цветения, как только лепестки начинают увядать. Это помогает поддерживать опрятный вид клумбы, снижает риск грибковых заболеваний и предотвращает образование семян, на которые растение тратит силы.

Когда проводить полную обрезку пионов

Полностью срезать кусты до уровня земли можно только осенью, когда листья пожелтеют и завершат свою работу. Именно тогда растение уже накопило достаточно питательных веществ, и обрезка не повредит будущему цветению. Осенняя обрезка также помогает подготовить пионы к зимовке и снижает риск развития болезней.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, что нужно сделать с пионами после цветения, чтобы в следующем году были крупные бутоны:

Читайте также:

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское издание, посвященное дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на следующие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред