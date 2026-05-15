В Киеве взрывы, объявлена тревога: столицу атакуют дроны

Кратко:
- Киев атаковали вражеские БпЛА с северного направления
- Силы ПВО ведут боевую работу в Оболонском районе столицы
- Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги
Утром в пятницу, 15 мая, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. Группа БПЛА движется с севера Киевской области на столицу. По словам очевидцев, в городе слышны звуки взрывов.
Группа вражеских дронов зафиксирована на севере Киевщины - курсом на столицу, сообщили в Воздушных силах ВСУ в 06:09.
Мониторинговый канал monitor сообщил, что в Киевской области зафиксированы:
- 4 БпЛА над киевским водохранилищем;
- 1 дрон в направлении Вышгорода;
- 2 БпЛА - Старые и Новые Петровцы;
- 1 - на Оболони.
- 2 БпЛА продолжают движение по кругу возле Вышгорода/ГЭС.
КГВА призвала киевлян немедленно направляться в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе Киева.
06:48 Два БпЛА вблизи Киевского водохранилища двигаются по кругу, передает monitor.
В 07:14 объявлен отбой тревоги в Киеве.
Атака РФ на Киев 14 мая 2026 - последние новости
По состоянию на 06:00 15 мая известно, что 24 человека погибли в Дарницком районе из-за российского удара. Среди жертв - три ребенка, сообщили в ГосЧС.
Психологическую помощь получили 398 человек. Кинологи обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории. Вывезено 3 тыс. 180 куб м. обломков строительных конструкций.
Спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные работы в доме в Дарницком районе. Всего в Киеве пострадали 47 человек, из них двое детей. 30 человек удалось спасти.
Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела были повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. На левом берегу столицы в результате атаки врага начались перебои с водоснабжением.
Разрушения были зафиксированы в нескольких районах Киева. В Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку. По его словам, за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики и крылатых ракет.
Другие новости:
- "Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине
- Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствием
- "Производство этого года": Зеленский раскрыл, чем ударили по дому в Киеве
О ресурсе: monitor
Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.
На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.
Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.
Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред