В Киеве взрывы, объявлена тревога: столицу атакуют дроны

Анна Ярославская
15 мая 2026, 06:40обновлено 15 мая, 07:17
На Оболони работают силы ПВО, сообщил мэр Кличко.
В Киеве работают силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

  • Киев атаковали вражеские БпЛА с северного направления
  • Силы ПВО ведут боевую работу в Оболонском районе столицы
  • Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги

Утром в пятницу, 15 мая, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. Группа БПЛА движется с севера Киевской области на столицу. По словам очевидцев, в городе слышны звуки взрывов.

Группа вражеских дронов зафиксирована на севере Киевщины - курсом на столицу, сообщили в Воздушных силах ВСУ в 06:09.

Мониторинговый канал monitor сообщил, что в Киевской области зафиксированы:

  • 4 БпЛА над киевским водохранилищем;
  • 1 дрон в направлении Вышгорода;
  • 2 БпЛА - Старые и Новые Петровцы;
  • 1 - на Оболони.
  • 2 БпЛА продолжают движение по кругу возле Вышгорода/ГЭС.

КГВА призвала киевлян немедленно направляться в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе Киева.

06:48 Два БпЛА вблизи Киевского водохранилища двигаются по кругу, передает monitor.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:57
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:57 / Фото: t.me/alarmua

В 07:14 объявлен отбой тревоги в Киеве.

Атака РФ на Киев 14 мая 2026 - последние новости

По состоянию на 06:00 15 мая известно, что 24 человека погибли в Дарницком районе из-за российского удара. Среди жертв - три ребенка, сообщили в ГосЧС.

Психологическую помощь получили 398 человек. Кинологи обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории. Вывезено 3 тыс. 180 куб м. обломков строительных конструкций.

Спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные работы в доме в Дарницком районе. Всего в Киеве пострадали 47 человек, из них двое детей. 30 человек удалось спасти.

  Атака на Киев 14 мая 2026 - спасатели разбирают завалы на Дарнице
Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела были повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. На левом берегу столицы в результате атаки врага начались перебои с водоснабжением.

Разрушения были зафиксированы в нескольких районах Киева. В Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку. По его словам, за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики и крылатых ракет.

О ресурсе: monitor

Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.

На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.

Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.

Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

