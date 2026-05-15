Больше не значит чище: чем может обернуться привычка сыпать порошок "на глаз"

Вы узнаете:
- Почему не стоит превышать дозу порошка
- Как это влияет на одежду и стиральную машину
- От чего зависит правильная дозировка
В быту до сих пор распространено убеждение, что чем больше стирального порошка или геля использовать, тем чище будут вещи.
Как пишет RadioClub, практика и рекомендации экспертов свидетельствуют об обратном: избыток моющих средств не улучшает качество стирки, а наоборот — вредит и одежде, и стиральной машине, а также увеличивает расходы на коммунальные услуги.
Главред решил разобраться, почему превышение дозировки становится одной из самых распространенных ошибок в уходе за бельем и какие последствия это имеет для техники и тканей.
Почему моющие средства не требуют превышения дозы
Специалисты объяснили, что современные моющие средства являются концентрированными, а потому не требуют дополнительных объемов "про запас". Когда порошка или геля больше, чем нужно, он не успевает полностью выполаскиваться из волокон ткани и внутренних элементов стиральной машины.
В результате на одежде образуется белый налет, появляются неприятные запахи и возрастает нагрузка на технику.
Как избыток вредит стиральной машине
Наибольшую опасность избыток моющих средств представляет для самой стиральной машины.
Остатки порошка оседают в труднодоступных частях барабана, патрубках и резиновом уплотнителе, создавая влажную среду, в которой активно развиваются бактерии и плесень. Это становится причиной стойкого затхлого запаха, который со временем переходит и на белье.
Отдельно специалисты обращают внимание на технические риски. Чрезмерное количество пены затрудняет работу двигателя и сливного насоса, ведь система вынуждена преодолевать повышенное сопротивление.
Это ускоряет износ деталей и может привести к дорогостоящему ремонту. Кроме того, мыльные отложения постепенно забивают фильтры и сливные шланги, вызывая проблемы с отводом воды.
Не менее важно влияние на электронные компоненты. В некоторых случаях пена может попадать на чувствительные датчики уровня воды или другие элементы управления, что вызывает сбои в работе стиральной машины.
Проблемы ощутимы и для пользователей. Избыточное моющее средство часто остается на тканях в виде белых разводов и может вызывать раздражение кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью или аллергическими реакциями.
Как правильно дозировать моющие средства
Эксперты отмечают, что ключ к эффективной стирке — не в увеличении дозы, а в правильном ее подборе. Количество моющего средства зависит от жесткости воды, объема загруженного белья, степени загрязнения и типа самого средства.
Именно поэтому производители всегда указывают рекомендуемую дозировку на упаковке, и ее следует соблюдать без превышений.
Об источнике: RadioClub
RadioClub.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, объединяющий новости, аналитику и материалы о стиле жизни. Портал освещает актуальные события в Украине и мире, а также публикует тематические статьи о психологии, отношениях, культуре, спорте и быте
