Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Чем подкормить раннюю капусту для формирования плотных кочанов и как защитить растения от белокрылки без использования агрессивных химикатов.

Как избавиться от белокрылки на капусте / Коллаж: Главред, скриншоты

Чем подкормить раннюю капусту для получения крупных кочанов

Как защитить растения от белокрылки без химии

Выращивание ранней капусты требует правильной подкормки и защиты от вредителей. В этот период огородникам важно вовремя внести калийные удобрения для формирования кочанов и защитить молодые листья от белокрылки, которая активизируется во время цветения садов — подробнее расскажет Главред.

Советами по уходу за овощами поделилась авторка канала "В гостях у Тани". В своем видео она рассказала о собственном опыте выращивания гибридов Этма и Парел, а также объяснила, как защитить урожай без использования агрессивной химии.

Что добавить в лунку: подкормка, которая спасает капусту от гнили

Для того, чтобы капуста быстро росла и формировала плотные кочаны, ей нужны специфические минеральные вещества. Автор выделяет два основных этапа подкормки:

Кальциевая селитра — ее стоит добавлять непосредственно в лунку во время посадки. Это помогает растению окрепнуть и предотвращает гниль.

Калийная селитра — применяется в период формирования кочана. Калий отвечает за вкус и развитие плода, а небольшое содержание азота в этом удобрении стимулирует рост листьев.

Для капусты очень важен калий, чтобы сформировались кочаны. Кочанчик образуется из листьев, поэтому я беру калийную селитру (15 г на 10 л воды) и поливаю под каждый куст, — рассказывает Татьяна.

Как спасти капусту от белокрылки без обработки

Белокрылка — один из самых опасных вредителей для капусты. Она появляется на огородах именно тогда, когда начинает цвести вишня. Наиболее эффективным и безопасным методом борьбы автор считает использование агроволокна.

Лучше всего — это накрыть капусту от белокрылки агроволокном. Можно взять не очень плотное, например, 19-й или 23-й плотности. Накрывать нужно плотно и открывать только для полива или прополки, — советует автор видео.

Почему ранняя капуста меньше страдает от вредителей

По наблюдениям автора, ранняя посадка помогает избежать массового нападения насекомых. Белокрылка предпочитает очень молодые и нежные листья.

Капуста, Что посадить рядом с капустой, Хорошие соседи для капусты

Для получения качественного урожая ранней капусты важно соблюдать баланс между питанием и защитой. Своевременное внесение кальциевой и калийной селитры обеспечивает растению силы для формирования крепкого кочана, а использование агроволокна становится надежным барьером против вредителей.

Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани" "В гостях у Тани" — украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

