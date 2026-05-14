Что означает загадочное украинское слово 'закапелок': догадываются единицы

Слово "закапелок" встречается в словарях и литературе, но его значение известно не всем.

Время от времени в речи появляются слова, которые вызывают интерес и желание проверить их в словаре. "Закапелок" относится к таким. Оно имеет свое место и в литературе, и в современных текстах, но далеко не все знают его значение.

Главред расскажет, как правильно употреблять слово "закапелок" и какие синонимы помогут заменить его в разных контекстах.

Что означает слово "закапелок"

"Закапелок" — исконно украинское слово, имеющее давнюю традицию употребления. В СУМ-11 оно определяется как "уголок, небольшое место за чем-либо, в чем-либо или небольшое отдельное место, угол, тайник". В словаре Бориса Гринченко приведено значение "угол, закоулок". То есть речь идет о небольшом пространстве, отделенном от общего, которое может быть как физическим, так и переносным — местом для уединения или тайником.

Употребление в литературе

В литературе примеров употребления этого слова немало:

Панас Мирный писал: "В закапелке сидел ребенок и тихо плакал".

Иван Франко: "Он любил прятаться в закапелку, чтобы его не видели".

Григорий Квитка-Основьяненко описывал: "Тот их и в дом введет, и в кладовую, и на чердак, и где есть какой-нибудь закапелок — везде, всем, все покажет".

Несмотря на архаичный оттенок, "закапелок" не исчез из речи, пишет 24 канал. Его можно встретить в современных текстах, где оно придает ощущение уюта и камерности: "Книжный магазин имеет свой уютный закапелок для читателей".

Более того, слово возвращается в публичное пространство. Во Львове сквер между улицей Армянской и площадью Музейной получил название "Закапелок Маркияна Иващишина", в Киеве открыли книжный магазин "Закапелок", а в Яворове действует отдыхательный комплекс с таким же названием.

В зависимости от контекста "закапелок" можно заменить другими словами:

куток

закуток

затишок

схованка

за́кут

за́куток

закама́рок

закомо́рок

закомі́рок

заку́тина

заходе́ньки

запічок,

завулок.

Об источнике: СУМ Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 — первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.

