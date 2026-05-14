Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

Некоторые сорта гортензий способны менять оттенок своих цветов, и это напрямую связано с уровнем кислотности почвы.

Как изменить цвет гортензии на голубой или розовый

Читайте в материале:

Как изменить цвет гортензии

Как сделать гортензию голубой

Как сделать гортензию розовой

Гортензии давно стали украшением садов благодаря крупным соцветиям. Однако не все знают, что их цвет может меняться. Некоторые сорта реагируют на состав почвы так, что оттенок постепенно становится другим.

Главред расскажет , что нужно добавить в почву, чтобы изменить цвет гортензий.

Почему меняется цвет гортензии

В кислой почве цветы приобретают синюю окраску, ведь растение активнее усваивает алюминий. Щелочная реакция почвы стимулирует розовые оттенки, а при нейтральном pH лепестки могут становиться фиолетовыми. Такая особенность присуща преимущественно сортам macrophylla и serrata, тогда как белые гортензии остаются белыми независимо от условий, пишет Express.

Как получить синие оттенки

Рекомендуем избегать старых методов вроде закапывания ржавых гвоздей. Они не дают эффекта и могут быть опасными. Вместо этого для подкисления почвы стоит добавить:

компост с эрикацеей,

кофейную гущу,

сульфат алюминия.

Эти добавки постепенно изменяют кислотность и помогают растению сформировать синие соцветия без вреда для сада.

Как получить розовые оттенки

Чтобы гортензия стала розовой, почву нужно сделать более щелочной. Для этого нужно добавить садовую известь, которая снижает доступность алюминия. Дополнительно можно использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора — они также ограничивают усвоение алюминия и поддерживают яркую розовую окраску.

Сколько времени нужно для изменения цвета

Обычно растению требуется как минимум один вегетационный сезон, чтобы сформировать новые соцветия другого оттенка.

Важный нюанс

Перед внесением каких-либо добавок рекомендуем проверить уровень pH почвы. Чрезмерное подкисление или защелачивание может ослабить растение и ухудшить усвоение питательных веществ. Наилучший результат дают постепенные изменения, которые не создают стресса для куста.

@sazhentsy.od.ua Хотите, чтобы широколистные гортензии были голубыми, а не розовыми? ?? Если ничего не делать — большинство сортов останутся розовыми ? Что делаем мы:? используем сульфат аммония 15 г на 10 л воды ?Сначала растворяем в теплой воде (не горячей), затем добавляем холодную — и этим раствором поливаем кусты. ‼️ Очень важно: перед подкормкой обязательно хорошо полейте гортензии обычной водой.Все растения подкармливаем только на влажную корневую систему, чтобы не повредить корни ? Весной такую подкормку можно делать 1 раз в 3 недели ? А если хотите еще более насыщенный голубой оттенок — дополнительно используйте сульфат алюминия ? И не забывайте: чем кислее почва — тем ярче голубой цвет гортензии ? Подписывайтесь, чтобы видеть больше простых советов по растениям ? наш innsstg sazhentsy_ukraina94 #гортензии#весна#цветы#river#сад ♬ little paradise - Ophelia Wilde

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

