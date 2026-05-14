Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

Кратко:
- Почему Арсений Шульгин сбежал из РФ
- Какие у него долги
Сын популярной в террористической России певицы Валерии, которая вместе со своим мужем-продюсером поддерживает кровавое вторжение России в Украину, выехал в Дубай.
Как сообщают российские пропагандисты, Арсений Шульгин признан банкротом в России. Заявление о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина поступило в Арбитражный суд Москвы.
Между тем, муж-путинист певицы Иосиф Пригожин сделал вид, что ничего не знает о финансовых проблемах пасынка.
"Дети уже взрослые, как будто бы неправильно задавать им вопросы лишние, если они сами эту тему не поднимают. У всех свои семьи, все заняты своими делами. Никто не посвящает, кто чем занимается. Мы на связи, но по другим вопросам, не по делам. Дети, внуки, здоровье. Мы в их дела не лезем", — сказал Иосиф Пригожин.
Проблемы с кредиторами у сына Валерии возникли не впервые: ранее претензии к нему выдвигал и другой деловой партнер — Валентин Демчук. Как сообщалось, размер требований по договору займа составлял более 587 тыс. долларов (около 20 млн гривен).
Отметим, что сын Валерии вместе с женой и двумя детьми выехал в Дубай на ПМЖ.
О персоне: Валерия
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
