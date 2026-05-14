Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

Пока неизвестно, будет ли овощ дорожать ещё больше

Фермеры пересмотрели цены на лук

На рынке лука в Украине снова растут цены. Участники рынка считают, что подорожание этого базового овоща связано с существенным сокращением запасов продукции урожая 2025 года.

Параллельно, как отметили аналитики EastFruit, торговая активность на рынке несколько возросла, что также способствует подорожанию лука. Сегодня, 14 мая, фермеры предлагают к продаже лук по 5-10 гривен за килограмм.

Такая цена в среднем на 19% выше, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время фермеры отметили, что пока планов по более существенному повышению цен у них нет.

"На данный момент лук в Украине поступает в продажу в среднем на 68% дешевле, чем в середине мая прошлого года. При этом производители не уверены, что им удастся и в дальнейшем повышать цены на эту продукцию, поскольку качество овощей в хранилищах продолжает ухудшаться", — добавили аналитики.

Главред писал, что в Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и существенный рост цен на основные продукты — от хлеба и мяса до овощей и фруктов. По оценкам экспертов, в случае сохранения высоких цен на топливо и осложнения ситуации на энергетических рынках, инфляция может превысить 10%.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, осенью ожидается существенное подорожание овощей. Что касается фруктов, ситуация также остается напряженной.

Напомним, Главред писал, что в Украине стремительно растут цены на продукты, и некоторые товары уже стоят дороже, чем в соседних европейских странах, в частности в Румынии.

Ранее сообщалось, что в Украине почти на треть подешевела отечественная клубника. Средняя стоимость ягоды составляет в среднем 200 грн за килограмм.

Накануне стало известно, что из-за заморозков косточковые фрукты и ягоды в этом году будут как минимум на 30% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

