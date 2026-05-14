Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиля

Стилист Яна Марковская рассказала, как сделать этно-образ современным, дорогим и стильным, избегая шароварщины.

https://glavred.info/fashion/sekrety-modnoy-vyshivanki-5-priemov-chtoby-sdelat-ukrainskoe-osnovoy-stilya-10764698.html Ссылка скопирована

Образы с вышиванками / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

С чем сочетать вышиванку в 2026 году

Как создать современный украинский этно-стиль

Как скорректировать фигуру с помощью вышиванки

Вышиванка давно перестала быть одеждой только для праздников или тематических мероприятий. В 2026 году украинский этностиль становится частью повседневного гардероба, а модные вышиванки легко интегрируются даже в деловые и casual-образы. Главред расскажет, как органично сочетать вышиванку в повседневных луках.

Вышиванка с палацо и корсеткой — модный тренд 2026

Одним из самых стильных решений эксперт Яна Марковская называет сочетание вышитой рубашки с широкими брюками палаццо и короткой корсеткой.

видео дня

"Брюки палаццо идеально вытягивают силуэт, а короткая корсетка делает акцент именно там, где нужно — на талии", — объясняет стилистка.

Вышиванка с корсеткой и брюками / скриншот из видео

Именно такая комбинация помогает создать современную архитектуру образа без чрезмерного этнического акцента. По словам Яны Марковской, вышивка в этом случае работает как благородная основа, а не как главный декоративный элемент. Это один из лучших вариантов для тех, кто ищет, как носить вышиванку стильно и дорого.

Вышитый жилет и джинсы — современный стиль casual

Еще один актуальный вариант — футболка, джинсы и вышитая жилетка. Такой образ стилистка называет сочетанием итальянской легкости с украинским характером.

"Жилетка здесь — это основа, которая мгновенно собирает весь образ воедино", — говорит эксперт.

Вышитая жилетка с джинсами / скрин из видео

Дополнить такой лук можно:

кожаными шлепанцами;

лоферами;

киттенхилами;

минималистичными кедами.

Именно такие стильные образы с вышиванкой выглядят максимально современно и подходят даже для повседневного городского гардероба.

Вышитая юбка и жакет — новый взгляд на этнический стиль

В 2026 году особенно актуально выглядит контраст стилей. Именно поэтому Яна Марковская советует сочетать этнические вещи со структурированными элементами гардероба. Также вместо жакета можно выбрать объемный бомбер — он сделает образ менее "музейным" и более расслабленным.

"Структурированный жакет превращает этноюбку в часть делового дресс-кода", — объясняет стилистка.

Вышитая юбка с жакетом / скриншот из видео

Особую роль здесь играют детали:

очки;

собранные волосы;

минималистичные аксессуары;

лаконичная обувь.

Именно они помогают сделать современную вышиванку частью повседневного гардероба.

Платье-вышиванка и шелковый платок — элегантный вариант на лето

Для тех, кто любит женственные образы, стилистка советует обратить внимание на вышитые платья в сочетании с шелковыми платками.

"Здесь вся магия в игре фактур", — говорит Яна Марковская.

Вышитое платье с шелковым платком / скрин из видео

Грубый лен в сочетании с легким шелком создает дорогой и глубокий образ. Дополнить его можно простыми кедами или базовыми босоножками. Такой вариант прекрасно подойдет для тех, кто хочет выглядеть статусно, но при этом чувствовать себя комфортно.

Крайка-пояс — модный акцент гардероба

Особое внимание стилистка советует уделить крайке. Именно этот элемент может полностью изменить даже самую простую базовую вещь.

"Такой корсет мгновенно собирает весь образ воедино и держит форму", — объясняет эксперт.

Корсет-пояс / скрин из видео

По словам Яны Марковской, даже обычная рубашка в сочетании с корсетной каймой начинает выглядеть как дизайнерская вещь.

Какую вышиванку выбрать для фигуры plus size

В конце стилистка поделилась важным лайфхаком для женщин, которые хотят скорректировать силуэт.

"Ищите модель с вертикальным орнаментом именно по центру и V-образным вырезом", — советует эксперт.

Вышиванка plus size / скриншот из видео

Также важно выбирать:

свободный крой;

мягкие натуральные ткани;

вертикальную вышивку;

правильную длину ниже колена.

Именно такие модные вышиванки помогают деликатно скрыть объем в зоне талии и создают эффект стройного вытянутого силуэта.

Модные вышиванки 2026 — советы стилиста Яны Марковской:

Вас может заинтересовать:

Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред