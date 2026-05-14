Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиля

Кристина Трохимчук
14 мая 2026, 16:10
Стилист Яна Марковская рассказала, как сделать этно-образ современным, дорогим и стильным, избегая шароварщины.
Образы с вышиванками
Образы с вышиванками / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • С чем сочетать вышиванку в 2026 году
  • Как создать современный украинский этно-стиль
  • Как скорректировать фигуру с помощью вышиванки

Вышиванка давно перестала быть одеждой только для праздников или тематических мероприятий. В 2026 году украинский этностиль становится частью повседневного гардероба, а модные вышиванки легко интегрируются даже в деловые и casual-образы. Главред расскажет, как органично сочетать вышиванку в повседневных луках.

Вышиванка с палацо и корсеткой — модный тренд 2026

Одним из самых стильных решений эксперт Яна Марковская называет сочетание вышитой рубашки с широкими брюками палаццо и короткой корсеткой.

"Брюки палаццо идеально вытягивают силуэт, а короткая корсетка делает акцент именно там, где нужно — на талии", — объясняет стилистка.

Вышиванка с корсеткой и брюками
Вышиванка с корсеткой и брюками / скриншот из видео

Именно такая комбинация помогает создать современную архитектуру образа без чрезмерного этнического акцента. По словам Яны Марковской, вышивка в этом случае работает как благородная основа, а не как главный декоративный элемент. Это один из лучших вариантов для тех, кто ищет, как носить вышиванку стильно и дорого.

Вышитый жилет и джинсы — современный стиль casual

Еще один актуальный вариант — футболка, джинсы и вышитая жилетка. Такой образ стилистка называет сочетанием итальянской легкости с украинским характером.

"Жилетка здесь — это основа, которая мгновенно собирает весь образ воедино", — говорит эксперт.

Вышитый жилет с джинсами
Вышитая жилетка с джинсами / скрин из видео

Дополнить такой лук можно:

  • кожаными шлепанцами;
  • лоферами;
  • киттенхилами;
  • минималистичными кедами.

Именно такие стильные образы с вышиванкой выглядят максимально современно и подходят даже для повседневного городского гардероба.

Вышитая юбка и жакет — новый взгляд на этнический стиль

В 2026 году особенно актуально выглядит контраст стилей. Именно поэтому Яна Марковская советует сочетать этнические вещи со структурированными элементами гардероба. Также вместо жакета можно выбрать объемный бомбер — он сделает образ менее "музейным" и более расслабленным.

"Структурированный жакет превращает этноюбку в часть делового дресс-кода", — объясняет стилистка.

Вышитая юбка с жакетом
Вышитая юбка с жакетом / скриншот из видео

Особую роль здесь играют детали:

  • очки;
  • собранные волосы;
  • минималистичные аксессуары;
  • лаконичная обувь.

Именно они помогают сделать современную вышиванку частью повседневного гардероба.

Платье-вышиванка и шелковый платок — элегантный вариант на лето

Для тех, кто любит женственные образы, стилистка советует обратить внимание на вышитые платья в сочетании с шелковыми платками.

"Здесь вся магия в игре фактур", — говорит Яна Марковская.

Вышитое платье с шелковым платком
Вышитое платье с шелковым платком / скрин из видео

Грубый лен в сочетании с легким шелком создает дорогой и глубокий образ. Дополнить его можно простыми кедами или базовыми босоножками. Такой вариант прекрасно подойдет для тех, кто хочет выглядеть статусно, но при этом чувствовать себя комфортно.

Крайка-пояс — модный акцент гардероба

Особое внимание стилистка советует уделить крайке. Именно этот элемент может полностью изменить даже самую простую базовую вещь.

"Такой корсет мгновенно собирает весь образ воедино и держит форму", — объясняет эксперт.

Корсет-пояс
Корсет-пояс / скрин из видео

По словам Яны Марковской, даже обычная рубашка в сочетании с корсетной каймой начинает выглядеть как дизайнерская вещь.

Какую вышиванку выбрать для фигуры plus size

В конце стилистка поделилась важным лайфхаком для женщин, которые хотят скорректировать силуэт.

"Ищите модель с вертикальным орнаментом именно по центру и V-образным вырезом", — советует эксперт.

Вишванка для полных
Вышиванка plus size / скриншот из видео

Также важно выбирать:

  • свободный крой;
  • мягкие натуральные ткани;
  • вертикальную вышивку;
  • правильную длину ниже колена.

Именно такие модные вышиванки помогают деликатно скрыть объем в зоне талии и создают эффект стройного вытянутого силуэта.

Модные вышиванки 2026 — советы стилиста Яны Марковской:

@gozhe_style Ваша вышиванка выглядит скучно? ? Хватит носить ее "как в школе"! Вот 5 способов сделать этно-образ по-настоящему трендовым в 2026 году. ⬇️ ✅ Вышиванка + брюки палаццо — минус 5 кг визуально. ✅ Этно-жилетка + кеды — стильно, удобно, современно. ✅ Юбка с вышивкой + оверсайз-жакет — и вы икона стиля в офисе. ✅ Корсет-крайка поверх рубашки — роскошный вайб за секунду. ⏳ ✅ Платье-вышиванка + платок на поясе — магия фактур. ? Шок-лайфхак: Хотите скрыть объем в талии? Выбирайте свободный крой с ВЕРТИКАЛЬНЫМ орнаментом по центру. Это работает лучше любой диеты! ✨ ? Здесь мы разбираем интеллектуальную моду! Какой лук ваш фаворит?? #стиль#вышиванка#женскаявышиванка#лайфхаки#советыстилиста♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ

Об авторе: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

мода
