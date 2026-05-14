Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

Украинцам нужно готовиться к любым вариантам развития событий.

Угроза ракетного удара

Главное из заявления Игната:

Угроза новых ударов со стороны РФ сохраняется

Во время последней атаки россияне не применяли "Калибры"

Опасность дальнейших ракетных ударов страны-агрессора России по Украине в ближайшее время сохраняется. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE.

Он подчеркнул, что во время последней атаки враг не применял крылатые ракеты морского базирования "Калибр" или "Искандер-К", а основной акцент был сделан на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".

По его словам, угроза новых ударов остается актуальной, в частности со стороны Каспийской флотилии Черноморского флота РФ, хотя точных данных об их подготовке пока нет.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации о том, планируют ли они снова нанести удар, у меня сейчас нет, но готовиться нужно к любым сценариям", — подчеркнул Игнат.

Ракета "Калибр"

Россияне готовятся к ночным ударам

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявлял, что ночью Россия может снова выпустить ракеты по Украине.

"Ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем может быть еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили достаточно "шехедных" запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", — подчеркнул он.

"Флеш" не исключает, что целью могут стать центральные области Украины.

Дрон "Шахед"

Удар по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Ночью россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Кроме того, после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

