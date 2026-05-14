Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

Мария Николишин
14 мая 2026, 14:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинцам нужно готовиться к любым вариантам развития событий.
Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе
Угроза ракетного удара / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ignat, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Игната:

  • Угроза новых ударов со стороны РФ сохраняется
  • Во время последней атаки россияне не применяли "Калибры"

Опасность дальнейших ракетных ударов страны-агрессора России по Украине в ближайшее время сохраняется. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE.

Он подчеркнул, что во время последней атаки враг не применял крылатые ракеты морского базирования "Калибр" или "Искандер-К", а основной акцент был сделан на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".

видео дня

По его словам, угроза новых ударов остается актуальной, в частности со стороны Каспийской флотилии Черноморского флота РФ, хотя точных данных об их подготовке пока нет.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации о том, планируют ли они снова нанести удар, у меня сейчас нет, но готовиться нужно к любым сценариям", — подчеркнул Игнат.

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе
Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Россияне готовятся к ночным ударам

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявлял, что ночью Россия может снова выпустить ракеты по Украине.

"Ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем может быть еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили достаточно "шехедных" запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", — подчеркнул он.

"Флеш" не исключает, что целью могут стать центральные области Украины.

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удар по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Ночью россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Кроме того, после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Украины Юрий Игнат атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человек

14:43Украина
Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:15Украина
Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

Последние новости

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупик

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

Реклама
13:55

После введения санкций СНБО экс-владелец "Дельта банка" Лагун начал выводить "фунты" из ряда подставных компаний — СМИ

13:48

Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продуктВидео

13:43

Не только "спасибо": как правильно выразить благодарность на украинском языкеВидео

13:19

Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

13:10

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

13:01

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

13:00

Мишель Обаму подловили вместе со взрослыми дочками: редкие фото

12:50

Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

12:37

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

12:31

Отмена выплат и возвращение в Украину: что ждет беженцев в ЕС

12:20

С зарплат украинцев могут забирать до 50% - в каких случаях

Реклама
12:17

"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

12:11

Бронь не будет бессрочной: в Раде хотят изменить правила отсрочки от мобилизации

12:00

Земля "просит" о помощи: что значит, если на участке много одуванчиков

11:51

Тысячи украинцев остались без газа после удара РФ дронами по Полтавщине

11:47

Евровидение 2025: где смотреть второй полуфиналВидео

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатовВидео

11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

10:46

"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела УкраиныФото

09:38

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

09:17

Жизнь уже не будет прежней: астрологи назвали главных счастливчиков мая

08:55

РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по УкраинеФото

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об удареФото

Реклама
08:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

07:38

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюансмнение

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФотоВидео

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять