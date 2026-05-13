Будет ещё несколько волн атак: "Флеш" — о том, когда закончится обстрел

Российские оккупанты могут ночью запустить ракеты для нанесения ударов по Украине.

Атака на Украину может продлиться до следующего обеда

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Враг готовится к ночным ракетным ударам по Украине

Россия атакует Украину ударными дронами и ракетами. Эта атака может продолжаться вплоть до обеда 14 мая. Об этом в эфире телемарафона заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Он подчеркнул, что Силы обороны ожидали эту комбинированную атаку.

"Считаю, что это может быть завтра до обеда, где-то так. То есть, ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем может быть еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили достаточно "шахедных" запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", — сказал "Флеш".

Он призывает людей находиться в укрытиях и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Пока сложно сказать, какие именно регионы будут подвергаться вражеской атаке ночью. Он не исключает, что целью может стать центральная Украина. Также враг может применить комбинированную атаку по центральной или западной частям страны.

Как ранее сообщал Главред, удар РФ по электроподстанции в Полтаве оставил без света тысячи людей, а в жилых домах после взрывной волны были повреждены окна и возникли перебои с водоснабжением. Без электричества остались более 6,5 тысячи абонентов. Власти предупреждали о риске новых массированных атак в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что дронная атака РФ на Киев и область вызвала пожары и разрушения после падения обломков БПЛА на жилой дом в Оболонском районе столицы. В Киевской области повреждения получили детский сад, многоэтажка и частные дома, однако обошлось без жертв.

Кроме того, враг начал применять новую тактику использования дронов Shahed. Беспилотники движутся вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

