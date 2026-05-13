Котенка нашли покрытым странной массой: спасатели были в ужасе

В Техасе котенка нашли полностью покрытым промышленным клеем. Спасатели 7 часов очищали малыша и сумели подарить ему шанс на жизнь.

Животное нашли почти полностью покрытым промышленным клеем / Коллаж Главред, фото: CBC News

В США произошла история, которая растрогала тысячи людей в соцсетях. Крошечного шестинедельного котенка обнаружили почти полностью покрытым промышленным клеем. Животное было настолько сковано липкой массой, что спасатели сначала даже не могли понять, что именно находится под затвердевшим слоем.

Историю спасения котенка по кличке Элмер рассказали сотрудники организации Humane Society of North Texas в штате Техас. Малыша доставили в приют в критическом состоянии. Об этом пишет Parade Pets.

Семь часов борьбы за жизнь

Сотрудники приюта начали действовать сразу после прибытия животного. По словам представителя организации Кэсси Дэвидсон, команда даже не тратила время на обсуждения.

"Мы немедленно приступили к действиям. Мы даже не задавали вопросов. Мы просто сказали "Вперед", и начали спасать малыша", - сказала она.

Четверо ветеринаров провели около семи часов, осторожно удаляя клей с шерсти котенка. Для этого они использовали почти два галлона рапсового масла, которое помогало постепенно размягчать затвердевшую массу.

Во время процедуры котенка регулярно кормили и делали короткие перерывы, а затем обматывали марлей, чтобы масло продолжало впитываться. Кэсси Дэвидсон призналась, что работа требовала огромного терпения и осторожности, ведь любое резкое движение могло повредить кожу животного.

Почему котенка назвали Элмером

После спасения котенку дали кличку Элмер - в честь известного бренда клея Elmer’s Glue. В сети пользователи признались, что после всей этой истории имя кажется одновременно трогательным и символичным.

Сейчас Элмер полностью идет на поправку. Большая часть клея уже удалена, а сам котенок начал восстанавливаться после тяжелого испытания.

История растрогала соцсети

Видео и фотографии спасения быстро распространились в интернете. Люди массово оставляли комментарии в поддержку котенка и сотрудников приюта.

"Элмер обладает невероятной выносливостью чемпиона", "Невероятная работа по спасению малыша", "Слава богу, его успели спасти", - писали они.

Многих особенно поразило то, насколько быстро совершенно незнакомые люди объединились ради спасения маленького животного.

Смотрите в видео о том, как ветеринары пытались спасти маленькое животное:

Об источнике: ParadePets ParadePets - это онлайн-ресурс, посвященный животным, в частности домашним любимцам. На сайте можно найти информацию об уходе за животными, советы по воспитанию, интересные факты о различных видах животных, а также новости и истории, связанные с домашними любимцами. ParadePets часто публикует материалы, которые могут быть полезными для владельцев животных, а также интересными для любителей животных в целом.

