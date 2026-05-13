США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

Глава Пентагона заявил, что лично одобрил отправку дополнительных специалистов в Украину.

Зачем США направили в Украину своих военных

США отправили своих военных на поле боя в Украине

Они должны перенять опыт применения беспилотников

США несколько расширили свое присутствие в Украине, направив военных специалистов и представителей Пентагона для работы непосредственно на фронтовых направлениях. Их задача — получить практический опыт использования беспилотников в боевых условиях и оценить украинские наработки в сфере дронных технологий. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил министр обороны США Пит Хегсет, передает AP.

Хегсет уточнил, что лично дал разрешение на командирование дополнительных специалистов. По его словам, американская армия стремится быстро интегрировать уроки украинского опыта в собственные оборонительные и наступательные подходы.

"Мы должны извлечь все возможные уроки из этого конфликта и внедрить их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху доминирования беспилотников", — подчеркнул глава Пентагона.

Во время слушаний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подчеркнул, что именно Украина сегодня задает темп развития военных технологий, назвав ее "Кремниевой долиной войны".

В то же время сенатор Крис Кунс добавил, что украинские разработки в сфере дронов и систем противодействия им уже стали ориентиром для многих государств. Он напомнил, что США столкнулись с массовым применением дешевых ударных "Шахидов" на Ближнем Востоке, и подчеркнул: "Следует осознать, что Украина уже имеет ответ на такую угрозу".

Как сообщал Главред, США и Украина приблизились к формированию новой модели оборонного партнерства: межправительственные команды подготовили проект меморандума, который должен определить условия будущего соглашения.

В проекте заложена возможность экспорта украинских военных технологий в США и создания совместных производственных площадок для дронов. По данным телеканала, интерес Вашингтона усилился после того, как украинские разработки проявили себя во время войны в Иране:

Ранее американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет. По данным Reuters, платформу установили на базе Принца Султана, а украинские инструкторы уже прибыли для обучения американских подразделений.

Напомним, украинские военные накопили уникальный опыт противодействия иранским дронам типа "Шахед", который может быть полезен для США в противостоянии с Ираном. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В отчете также отмечается, что к украинским наработкам в сфере борьбы с беспилотниками проявляют интерес не только США, но и несколько государств Персидского залива.

Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) — одно из крупнейших в мире информационных агентств США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк Сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АП обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

