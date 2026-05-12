Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

Украинцы вешали кувшины на заборы не только для красоты. Наши предки верили, что старая посуда защищает дом от сглаза и злых людей.

Зачем украинцы когда-то вешали горшки на заборы

Каждый, кто видел изображение старого украинского двора, замечал на заборах глиняные кувшины и миски. Многим кажется, что это просто украшение, но на самом деле наши предки делали это с конкретной целью — и практической, и магической — подробнее расскажет Главред.

Почему кувшины на заборе считались сильным оберегом

Раньше люди очень верили в то, что дом нужно защищать от злых духов и сглаза. Забор был первой границей, которую встречал гость или прохожий. Хозяева верили, что посуда на заборе отвлекает на себя первые взгляды посторонних людей, отводя опасность от самого дома.

Как рассказывают на канале "Твой домашний культуролог", для защиты использовали старую, побитую посуду. Кувшин с трещиной или дыркой в дне считался лучшим оберегом. Люди верили, что через эти дырки все зло просто "вытекает" и не может зайти во двор.

Зачем хозяйки сушили посуду именно на заборе

Помимо магии, была и обычная логика. Глина — материал, который очень сильно впитывает запахи. Если вы держали в кувшине молоко, то даже после мытья запах мог остаться.

На заборе посуда идеально проветривалась. Солнце убивало микробы, а ветер выгонял запах простокваши или солений.

В перевернутый кувшин на заборе не попадала пыль или мусор, он быстрее высыхал и всегда был под рукой.

Внутри дома обычно было мало места, поэтому забор становился своего рода "сушилкой" для посуды.

Пустой горшок на заборе был признаком хорошей хозяйки, у которой в доме чисто, а двор — под защитой. То, что мы сейчас считаем сельским декором, когда-то было и народной "дезинфекцией", и домашней охранной системой.

Что еще считалось признаком богатого украинского дома

Традиции обустройства двора были лишь частью большой культуры украинского быта. Как отмечается в видео "Народоведение. Чем дом богат", украинский дом был настоящей вселенной, где каждый предмет имел свое духовное значение.

Богатство семьи определялось не деньгами, а порядком в доме: наличием печи как источника тепла, иконами в "красном углу" и вышитыми рушниками, которые оберегали семью. Все необходимое для жизни создавалось собственными руками, а каждая вещь сочетала в себе практическую пользу и глубокое уважение к традициям предков.

Об источнике: канал "Твой Комнатный Культуролог" "Твой Комнатный Культуролог" — это украинский просветительский проект, который с помощью коротких видео популяризирует национальную культуру, историю и быт. Автор просто и интересно объясняет значение древних традиций, символику оберегов и малоизвестные факты о жизни предков. Главная цель канала — раскрыть украинскую идентичность и сделать изучение культурного наследия доступным для современной аудитории.

