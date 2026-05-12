Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

Кратко:
- Меган Маркл снималась в "Форс-мажорах" с 2011 по 2018 год
- Меган Маркл может вновь сыграть Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры"
Герцогиня Сассекская Меган Маркл, вероятно, рассматривает возможность возвращения к актерской карьере. Она может вновь сыграть Рэйчел Зейн в популярном сериале "Suits" ("Форс-мажоры").
Как пишет издание Mirror, создатели проекта хотят воспользоваться новой волной популярности сериала и вернуть на экраны ключевых персонажей. По слухам, Меган предлагают не только участие в съемках, но и роль сопродюсера проекта.
Напомним, Маркл снималась в "Форс-мажорах" с 2011 по 2018 год. Ее героиня Рэйчел Зейн стала одной из самых узнаваемых в сериале, а после выхода шоу на стриминговых платформах интерес зрителей к проекту снова значительно вырос.
Источники утверждают, что сериал продолжает собирать высокие просмотры на платформах Netflix и Peacock, а также остается популярным на американском телевидении. По мнению продюсеров, возвращение Меган могло бы привлечь еще больше внимания к франшизе.
Также сообщается, что сценарист и продюсер Аарон Корш якобы обсуждает возможное продолжение проекта с руководством Universal Pictures. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
