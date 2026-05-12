Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты

Можно ли ставить живые растения в ванне? Можно, а иногда даже нужно.

Как убрать плесень без химии? Эксперты советуют использовать цветы

Кратко:

Плесень в ванной возникает из-за влажности и отсутствия вытяжки

Четыре вида растений поглощают лишнюю влагу и очищают воздух

Зеленые аксессуары предотвращают дорогой ремонт из-за сырости

Колебания температуры в ванной комнате и нестабильный уровень влажности создают идеальные условия для плесени. Обычно она появляется в межплиточных швах и на потолке, особенно если в ванной комнате нет вытяжного вентилятора. Есть четыре комнатных растения, которые помогают уменьшить влажность.

Как говорят эксперты, в условиях повышенной температуры и влажности комнатные растения — это простые, но эффективные аксессуары, которые помогают сбалансировать циркуляцию воздуха в помещении, пишет Express.

Какие комнатные растения можно держать в ванной

Монстера. Это комнатное растение хорошо подходит для теплой ванной комнаты, хотя лучше держать его подальше от прямых солнечных лучей.

Это идеальное растение для адаптации к постоянно меняющимся условиям и минимизации роста вредных бактерий.

Монстера / Фото: pixabay

Спатифиллум. Это растение хорошо переносит летнюю влажность и для нормального роста не нуждается в прямых солнечных лучах. Это идеальное решение для тех, кто испытывает трудности с борьбой с плесенью в ванной комнате без окон.

Спатифиллум / Фото instagram.com/spatifillum_flow

Бостонский папоротник. Ванные комнаты, в которых царит постоянная влжаностт, на самом деле может способствовать процветанию бостонского папоротника. Он любит влажность и тепло и заметно быстрее растет, когда условия благоприятны.

Однако папоротникам необходима вентиляция, поскольку при этом обеспечивается более эффективная циркуляция воздуха.

Бостонский папоротник / Фото: pixabay.com

Сансевиерия идеально подходит для тех, кому нужны неприхотливые растения для борьбы с плесенью.

Это растение хорошо переносит жару и лучше, чем почти любое другое растение, справляется с нерегулярным поливом. Кроме того, сансевиерия совершенно не боится перепадов температуры.

Это растение выглядят эффектно и может стать отличным дополнением к интерьеру ванной комнаты.

Сансевиерия / Фото pixabay.com

"Я бы рекомендовал оставлять их [комнатные растения] в ванных комнатах круглый год, чтобы поддерживать свежесть и гигиеничность, избегая при этом дорогостоящего ремонта, вызванного долговременными повреждениями", - сказал эксперт по дизайну ванных комнат Рикки Фотергилл.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

