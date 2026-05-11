Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

Кратко:

Как выступает Украина

Главные победы Украины на Евровидении

Какие шансы на победу Украины в Евровидении в 2026 году

Украина - постоянная участница международного песенного конкурса Евровидение. Украина начала участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2003 году. Дебют состоялся в Риге, Латвия, где страну представлял Александр Пономарёв с песней "Hasta la Vista", заняв 14-е место.

К слову, наша страна считается одной из самых успешных стран, так как одержала победу три раза - в 2004, 2016 и 2022 годах. Более того, мы ни разу не оказались на последнем месте финала и всегда проходили в финал конкурса.

Первый прорыв Украины на Евровидении

Во второй год своего участия Украина выиграла конкурс с песней Русланы "Wild Dances". Эта песня буквально разорвала главную сцену конкурса и до сих пор является узнаваемым и любимым треком всех украинцев.

Интересно, что в 2015 году Украина пропустила конкурс и не участвовала в Евровидении.

Победы, вошедшие в историю

Уже в 2016 году, мощную заявку на победу сделала Джамала с песней "1944" и выиграла конкурс.

Первые строки песни были написаны в 2014 году на украинском языке, в год, когда террористическая Россия аннексировала украинский Крым. В песне говорится о депортации крымских татар 1944 года. Джамала передала Европе и всему миру мощный месседж о том, как чужая страна нарушает суверенитет независимого государства, отнимает его территории и остается безнаказанной.

В 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения России в Украину, Украина одержала победу на Евровидение-2022 с результатом в 631 балл благодаря хип-хоп группе Kalush с песней "Stefania", установив рекорд Евровидения по голосам зрителей — 439 баллов (93,8% от всех возможных).

Песня была написана задолго до начала полномасштабного вторжения русских войск на территорию Украины. Как писал лидер и солист группы Олег Псюк в своем Instagram: "Стефания — так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей, и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля".

После 24 февраля 2022 года для многих украинцев песня Kalush Orchestra Stefania приобрела новый смысл. Например, в ней есть строка "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе", которая как бы говорит нам, что несмотря на разрушения в городах и селах, люди спешат в родительский дом, в свою Родину.

Самые болезненные поражения Украины на Евровидении

Второе место Украине в 2007 году принесла Верка Сердючка с песней "Dancing Lasha Tumbai". При голосовании пять стран поставили "Dancing" высшую оценку в 12 очков. От российских телезрителей песня получила 8 баллов. Позже ряд пропагандистских российских СМИ обиделись, ведь им послышалось "Раша Гудбай", вместо "Лаша Тумбай". Тогда Андрей Данилко опроверг эти слова и сказал, что непонятное всем словосочетание - обыкновенная абракадабра.

22 мая в финале песенного конкурса "Евровидение 2021" выступила украинская группа Go-A, исполнив композицию "Шум". Тогда Украине досталось 5 место. По голосованию телезрителей "Евровидения 2021" Украина была на втором месте после Италии, но по голосованию международного жюри — только Литва поставила 12 баллов.

Основа этой песни — обряд, который украинцы проводили весной: шумом призывали весну.

В начале июня 2021 года песня попала в число ста наиболее популярных в США песен и в чарте Billboard Global Excl US заняла 80-е место. Это был первый случай в истории Украины, когда украиноязычная песня достигла мировой популярности и попала в этот чарт[

Melovin также представлял Украину на конкурсе песни Евровидение-2018 в Лиссабоне с песней "Under the Ladder". Тогда он занял семнадцатое место и набрал всего 130 баллов.

Певец тогда представил на международной сцене необычный номер. На сцене была использована конструкция в виде рояля, на котором певец поднимался, а номер сопровождался огненными эффектами.

Есть ли шанс в Украины снова победить в Евровидении

В этом году Украину представляет певица LELÉKA с песней Ridnym.

Согласно букмекерским прогнозам, Украина может войти в первую десятку, а то и занять 11-ое место. Между тем, это всего лишь прогноз, который часто не сбывается.

По обновленным данным Eurovisionworld, Украина сейчас занимает 11 место среди фаворитов "Евровидения-2026".

Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 12 мая. Второй полуфинал – в четверг, 14 мая, а гранд-финал "Евровидения-2026" запланирован на субботу, 16 мая.

Предварительно все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени, или в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

