"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

Дарья Пшеничник
11 мая 2026, 08:21
Премьер-министр Израиля подчеркнул, что этот процесс следует начать уже в ближайшее время.
Израиль хочет отказаться от военной помощи США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное из новости:

  • Израиль хочет отказаться от помощи США
  • Нетаньяху призывает начать процесс немедленно
  • США наращивают поставки вооружения Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна должна постепенно отказаться от американской военной помощи — и начать этот процесс немедленно. Об этом он сказал в интервью программе 60 Minutes на CBS, подчеркнув, что нынешняя модель сотрудничества больше не соответствует долгосрочным интересам Иерусалима.

"Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Потому что мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год. И я считаю, что пришло время нам отказаться от остальной военной поддержки", — заявил премьер.

По его словам, переход должен быть постепенным, но начинаться уже сейчас. "Начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, в течение следующих десяти лет, но я хочу начать сейчас. Я не хочу ждать следующего Конгресса. Я хочу начать сейчас", — добавил он.

Заявление прозвучало на фоне масштабных поставок американского вооружения в Израиль. 1 мая The Jerusalem Post сообщила, что США доставили около 6,5 тысяч тонн боеприпасов и военной техники всего за 24 часа. Два грузовых судна прибыли в порты Ашдода и Хайфы, привезя тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, тактические машины JLTV и другое снаряжение.

Всего с начала совместной операции США и Израиля против Ирана Иерусалим получил более 115,6 тысячи тонн техники и оборудования, которые доставили 403 авиарейсами и 10 морскими перевозками.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна готова действовать против своих противников "на каждом фронте" и в любой момент. Он подчеркнул, что расширение логистического моста напрямую усиливает оперативные возможности ЦАХАЛ.

Сравнение военных возможностей Ирана и Израиля / Инфографика: Главред

Конфликт интересов США и Израиля в войне с Ираном

После заявлений Дональда Трампа о возможном скором завершении операции вокруг Ирана в Вашингтоне усиливаются дискуссии о дальнейшей стратегии. В колонке Леонида Невзлина говорится, что пауза может дать Тегерану шанс восстановить ослабленные структуры, что создает дополнительные риски для Израиля. Автор отмечает, что даже частичное снижение давления позволит режиму вернуться к активным действиям.

Несмотря на слова Трампа о достижении большинства американских целей, в Белом доме, по данным WSJ, опасаются, что Израиль продолжит удары самостоятельно. Внутриполитическое давление на президента растет, но для Иерусалима логика иная — он не может позволить себе остановку, выгодную Вашингтону.

Невзлин подчеркивает, что иранский режим не уничтожен, а лишь ослаблен, и любая передышка даст ему возможность восстановиться. Нетаньяху говорит о необходимости смены власти в Иране — и на этот раз, отмечает обозреватель, это вопрос реальной безопасности. Израиль, по его оценке, не может остановиться там, где удобно США.

Об источнике: CBS News

CBS News — новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

