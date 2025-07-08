'Он налаживает мир': Нетаньяху номинировал Трампа на Нобелевскую премию

Кратко:
- Нетаньяху отправил письмо в Комитет по Нобелевской премии
- В июне Пакистан заявил, что номинирует Трампа на премию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Об этом Нетаньяху сказал Трампу во время ужина в Белом доме, пишет Bloomberg.
"Он налаживает мир прямо сейчас. В одной стране и одном регионе за другим. Поэтому я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Комитет по Нобелевской премии. В нем выдвигается ваша кандидатура на премию мира, что вполне заслуженно, и вы должны ее получить", - заявил Нетаньяху.видео дня
Трамп в ответ сказал, что такое заявление именно от премьера Израиля "очень значимо".
Как отмечает Bloomberg, Нетаньяху - не первый иностранный лидер, номинировавший Трампа на Нобелевскую премию. В прошлом месяце Пакистан заявил, что номинирует Трампа на премию, подчеркнув, что иностранные лидеры понимают, что лучший способ получить то, что они хотят от президента США, - это осыпать его похвалами.
Трамп давно жаждет получить Нобелевскую премию мира, и неоднократно выражал раздражение по поводу того, что его предшественник на первом сроке Барак Обама получил ее в 2009 году.
Смотрите видео разговора Нетаньяху и Трампа
Заявления Трампа по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине. Дональд Трамп напомнил, что недавно провел конструктивный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.
Недавно Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. Он также вновь выразил недовольство позицией диктатора РФ Владимира Путина.
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Что такое Нобелевская премия мира
Нобелевская премия мира - награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреаты избираются Норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.
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