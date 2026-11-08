Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Садовница Ольга Мартинишин раскрыла секреты зимнего хранения цветов.

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Как сохранить георгины до весны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Когда нужно выкапывать георгины

Где и в чём лучше хранить георгины зимой, чтобы они не сгнили

Когда высаживать цветы весной

Георгины нужно правильно подготовить к зимнему хранению, чтобы весной клубни не сгнили и снова дали здоровые побеги. Важно вовремя выкопать растения, немного подсушить их и удалить поврежденные экземпляры. Также нужно выбрать подходящее место, где посадочный материал сможет пролежать до весны.

Главред выяснил, когда выкапывать георгины, как хранить их в подвале и почему клубни нужно периодически проверять.

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Когда нужно выкапывать георгины на зиму

По словам садовода и блогерши Ольги Мартинишин, выкапывать георгины нужно после первых заморозков, когда подмерзнут цветы и листья. Эти растения достаточно чувствительны к холоду, поэтому не стоит оставлять их клубни в земле на всю зиму.

После выкапывания нужно удалить лишнюю почву, но не пытаться полностью очистить клубни. Садовница советует оставить часть земли на посадочном материале и немного подсушить его перед хранением.

Важно не убирать на зиму влажные клубни. Из-за избыточной влаги они могут начать гнить или покрываться плесенью.

Как и где хранить георгины зимой

После подсушивания клубни можно разложить по отдельным пакетикам и перенести в подвал. Ольга Мартинишин рассказала, что хранит посадочный материал именно таким образом. Она также сортирует георгины по цветам, чтобы весной было удобнее их высаживать.

По словам садовода, в сухом подвале клубни в пакетиках хорошо хранятся до весны. Однако если помещение слишком влажное, есть риск появления гнили. В таком случае можно проделать в пакетиках несколько небольших отверстий для вентиляции.

При этом важно учитывать условия конкретного подвала. Если там постоянно сыро, за посадочным материалом нужно внимательнее следить.

Как сохранить георгины до весны / Фото: скриншот

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Почему нужно регулярно проверять клубни георгин

Перед укладкой на хранение садовница советует тщательно перебрать все клубни. Поврежденные или подгнившие экземпляры нужно сразу убрать, чтобы они не испортили остальной посадочный материал.

Ольга Мартинишин показала клубень, который начал портиться, и объяснила, что его нельзя оставлять вместе со здоровыми. По её словам, гниль может распространиться на соседние экземпляры.

Поэтому даже после того, как георгины оказались в подвале, не стоит забывать о них до весны. Время от времени проверяйте состояние клубней и удаляйте те, на которых появились признаки порчи.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда высаживать георгины весной

Высаживать георгины в открытый грунт садовница советует после окончания весенних заморозков. Обычно это делают в мае, но точное время зависит от погоды.

Ольга Мартинишин подчеркивает, что нужно следить за температурой и погодными условиями, ведь весна каждый год может быть разной.

Правильная выкопка, подсушивание и хранение помогут сохранить клубни георгин до нового сезона. Главное - не высаживать их влажными, регулярно проверять на наличие гнили и своевременно удалять поврежденные экземпляры.

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О персоне: Ольга Мартинишин "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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