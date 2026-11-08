Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 09:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Садовница Ольга Мартинишин раскрыла секреты зимнего хранения цветов.
Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни
Как сохранить георгины до весны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда нужно выкапывать георгины
  • Где и в чём лучше хранить георгины зимой, чтобы они не сгнили
  • Когда высаживать цветы весной

Георгины нужно правильно подготовить к зимнему хранению, чтобы весной клубни не сгнили и снова дали здоровые побеги. Важно вовремя выкопать растения, немного подсушить их и удалить поврежденные экземпляры. Также нужно выбрать подходящее место, где посадочный материал сможет пролежать до весны.

Главред выяснил, когда выкапывать георгины, как хранить их в подвале и почему клубни нужно периодически проверять.

видео дня

Когда нужно выкапывать георгины на зиму

По словам садовода и блогерши Ольги Мартинишин, выкапывать георгины нужно после первых заморозков, когда подмерзнут цветы и листья. Эти растения достаточно чувствительны к холоду, поэтому не стоит оставлять их клубни в земле на всю зиму.

После выкапывания нужно удалить лишнюю почву, но не пытаться полностью очистить клубни. Садовница советует оставить часть земли на посадочном материале и немного подсушить его перед хранением.

Важно не убирать на зиму влажные клубни. Из-за избыточной влаги они могут начать гнить или покрываться плесенью.

Как и где хранить георгины зимой

После подсушивания клубни можно разложить по отдельным пакетикам и перенести в подвал. Ольга Мартинишин рассказала, что хранит посадочный материал именно таким образом. Она также сортирует георгины по цветам, чтобы весной было удобнее их высаживать.

По словам садовода, в сухом подвале клубни в пакетиках хорошо хранятся до весны. Однако если помещение слишком влажное, есть риск появления гнили. В таком случае можно проделать в пакетиках несколько небольших отверстий для вентиляции.

При этом важно учитывать условия конкретного подвала. Если там постоянно сыро, за посадочным материалом нужно внимательнее следить.

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни
Как сохранить георгины до весны / Фото: скриншот

Видео с советами бабушки Оли по утеплению чайно-гибридных роз можно посмотреть по ссылке.

Почему нужно регулярно проверять клубни георгин

Перед укладкой на хранение садовница советует тщательно перебрать все клубни. Поврежденные или подгнившие экземпляры нужно сразу убрать, чтобы они не испортили остальной посадочный материал.

Ольга Мартинишин показала клубень, который начал портиться, и объяснила, что его нельзя оставлять вместе со здоровыми. По её словам, гниль может распространиться на соседние экземпляры.

Поэтому даже после того, как георгины оказались в подвале, не стоит забывать о них до весны. Время от времени проверяйте состояние клубней и удаляйте те, на которых появились признаки порчи.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда высаживать георгины весной

Высаживать георгины в открытый грунт садовница советует после окончания весенних заморозков. Обычно это делают в мае, но точное время зависит от погоды.

Ольга Мартинишин подчеркивает, что нужно следить за температурой и погодными условиями, ведь весна каждый год может быть разной.

Правильная выкопка, подсушивание и хранение помогут сохранить клубни георгин до нового сезона. Главное - не высаживать их влажными, регулярно проверять на наличие гнили и своевременно удалять поврежденные экземпляры.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Мартинишин

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы георгины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:15Война
Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

10:07Война
В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:19Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Последние новости

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

Реклама
08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

04:28

Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

03:50

Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

03:03

Не под ковриком и не у окна: где категорически не рекомендуется хранить ключи

01:10

Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

07 ноября, суббота
23:25

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

Реклама
21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:42

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

20:15

Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продуктВидео

20:08

От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

19:33

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

19:30

Свой фруктовый сад в квартире: какие деревья дадут урожай на подоконникеВидео

19:27

Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

18:37

Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

18:34

Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

18:28

"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

18:13

Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

17:56

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябреВидео

17:50

Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

17:33

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

17:32

Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

Реклама
17:29

Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет всеВидео

17:13

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:07

"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

16:14

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:08

Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещейВидео

16:05

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растениеВидео

15:57

"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионераВидео

15:40

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

15:26

"Она меня строит": Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

15:26

Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять