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Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет все

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 17:29
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Для очистки батарей необязательно покупать специальные приспособления или разбирать конструкцию.
батарея
Раскрыты правила очистки батарей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для очистки батарей необязательно покупать специальные приспособления
  • Справиться с задачей поможет обычный фен для волос

Даже исправная система отопления не всегда справляется с обогревом помещения на полную мощность. Причина может скрываться не в неисправности оборудования, а в обычной пыли, которая постепенно накапливается внутри батарей.

За несколько месяцев загрязнения забиваются в узкие промежутки между секциями и металлическими пластинами, мешая свободному движению теплого воздуха, пишет Express.

видео дня

В результате помещение прогревается медленнее, радиаторы работают дольше, а расход энергии может увеличиваться. Особенно неприятно сталкиваться с такой проблемой в морозные дни, когда хочется как можно быстрее согреть дом.

Однако для очистки батарей необязательно покупать специальные приспособления или разбирать конструкцию. Справиться с задачей поможет обычный фен для волос. Сильный поток воздуха способен выдуть пыль даже из тех участков, куда практически невозможно добраться обычной тряпкой.

Этот прием позволяет значительно упростить уборку: на удаление загрязнений изнутри радиатора может потребоваться всего несколько минут.

Как очистить батарею с помощью фенаПеред началом работы необходимо полностью отключить отопление и дождаться, пока радиатор остынет. Это важно, чтобы избежать ожогов и не поднимать горячую пыль в воздух.

Дальше действовать рекомендуется следующим образом:

Постелите под батареей старое полотенце или другую ткань. Она соберет выпадающую пыль и защитит напольное покрытие от загрязнений.Включите фен, установив минимальную температуру и достаточно сильный поток воздуха.Направьте струю внутрь радиатора сверху вниз, постепенно перемещая прибор вдоль всей конструкции. Под воздействием воздуха скопившиеся частицы будут выпадать на подготовленное полотенце.После завершения процедуры соберите загрязнения и дополнительно пропылесосьте пространство под батареей.Если в доме есть люди, страдающие аллергией или астмой, лучше использовать защитную маску и обеспечить проветривание. Не рекомендуется направлять пыль в сторону лица или других людей.

Также не стоит включать горячий режим фена: нагретый воздух может поднять мелкие частицы в помещение, после чего они осядут на мебели и других поверхностях.

Финальная уборка: не забудьте о труднодоступных местахПосле удаления внутренней пыли необходимо привести в порядок внешнюю поверхность отопительного прибора. Для этого подойдет мягкая влажная салфетка или ткань. Если на металле остались жирные следы и въевшиеся загрязнения, можно воспользоваться теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Отдельно следует обработать пространство между батареей и стеной, а также нижнюю часть конструкции. Именно там часто образуются скопления пыли, которые остаются незаметными при обычной уборке.

В завершение протрите радиатор сухой тканью, чтобы удалить остатки влаги.

Специалисты рекомендуют проводить подобную чистку не реже двух раз в год - желательно перед началом отопительного сезона и после его окончания. Регулярное удаление пыли поможет поддерживать чистоту в помещении и не препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха.

При этом важно помнить, что такая уборка не устранит технические неисправности системы отопления, но поможет избавиться от одного из распространенных препятствий для эффективного обогрева комнат.

Смотрите видео - очистка радиатора:

Радиатор, которому всего восемь лет, уже успел значительно пострадать от времени и влаги. Поскольку он находился в ванной комнате, постоянное воздействие повышенной влажности привело к сильной коррозии и разрушению его поверхности.

В этом видео автор покажет, как вернуть радиатору достойный внешний вид, восстановить его покрытие и тщательно очистить внутреннюю часть от скопившихся загрязнений.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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