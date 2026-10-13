От царапин на ламинате не останется и следа: как убрать их без замены покрытия

Даже небольшие царапины могут испортить внешний вид ламината, но избавиться от заметных следов можно без замены напольного покрытия.

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Как убрать царапины на ламинате / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Как самостоятельно убрать царапины на ламинате

Какие средства помогут замаскировать повреждения пола

В каких случаях придется менять доски

Ламинат - практичное и популярное напольное покрытие, однако даже он не застрахован от царапин. Перемещенная мебель, стул без накладок или мелкие камешки на обуви могут оставить следы. И хотя ламинат имеет защитный слой, он не настолько прочен, чтобы полностью противостоять механическим повреждениям.

Главред расскажет, как самостоятельно устранить царапины на ламинате.

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Как убрать царапины на ламинате самостоятельно

Прежде всего стоит убедиться, что это действительно царапина, а не след от трения. Для этого нужно пропылесосить пол с насадкой для твёрдых покрытий, чтобы убрать пыль и мелкие частицы. Затем протрите участок сухой тряпкой из микрофибры. Если остался тёмный след, попробуйте аккуратно потереть его белой резинкой. Завершите очистку специальным средством для ламината, предварительно протестировав его на незаметном участке. Абразивные губки и агрессивные полироли лучше не использовать, ведь они могут повредить поверхность.

Как замаскировать светлые царапины

Если после чистки остаются белые полосы, поможет маркер для ламината, пишет Southern Living. Он выравнивает цвет и делает дефект менее заметным. Важно правильно подобрать оттенок, ведь слишком темный только подчеркнет повреждение. Начните с более светлого цвета и постепенно добавляйте насыщенность. Для многотонального рисунка используйте набор маркеров. Излишки краски сразу вытирайте тряпкой.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как устранить глубокие царапины

Когда повреждение доходит до внутреннего слоя доски, простого маркера уже недостаточно. В таком случае применяют ремонтные наборы с воском или специальным материалом для ламината. Процесс включает очистку участка, нанесение средства, выравнивание шпателем и удаление излишков. Важно соблюдать время затвердевания, прежде чем ходить по отремонтированной поверхности.

Когда требуется замена

Локальный ремонт помогает скрыть мелкие дефекты, но если доска вздулась или имеет глубокие трещины, лучшее решение - замена.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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