Настой из лавровых листьев для ковра — лайфхак или пустая трата времени

Лавровый лист используют для ковров, но у этого метода есть свои ограничения. Как приготовить настой, правильно нанести его на ворс и не повредить покрытие.

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Как лавровый настой помогает освежить ковер / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем ковер обрабатывают настоем лавровых листьев

Почему этот метод не удаляет пятна

Кому опасно использовать лавровый настой

Социальные сети покоряет новый домашний метод ухода за текстилем - использование настоя из сушеных лавровых листьев для придания коврам свежести. Сторонники этого способа обещают освежение ворса и дезинфицирующий эффект с помощью всего семи листочков и двух литров воды. Однако практические испытания показывают: народный рецепт имеет четкие ограничения, а в некоторых случаях может даже навредить покрытию. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным экспериментальной проверки, опубликованной в материале издания Wprost Dom, этот метод действительно способен придать помещению приятный аромат и визуально освежить ворс, но он абсолютно бессилен против пятен и не является полноценным средством для дезинфекции.

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Как работает лавровый настой: химия против мифов

Листья лавра благородного (Laurus nobilis) содержат эфирные масла, богатые такими соединениями, как 1,8-цинеол, линалоол и эвгенол. Именно они создают характерный травяной аромат, который может помочь замаскировать или частично перебить бытовые запахи, накопившиеся в ворсе.

Хотя лабораторные исследования подтверждают антибактериальные свойства концентрированного эфирного масла лавра, обычный домашний настой из нескольких листочков не обладает достаточной концентрацией активных веществ для уничтожения клещей или бактерий. Кроме того, настой не содержит поверхностно-активных веществ (ПАВ), поэтому он не способен эффективно расщеплять жир и удалять стойкие пятна от кофе или вина.

Правильная техника и основные риски

Эксперты подчеркивают, что залогом безопасного использования настоя является соблюдение четкой последовательности действий.

Глубокая сухая уборка

Перед любым увлажнением ковер необходимо тщательно пропылесосить. Если намочить пыль, песок и волосы, они могут превратиться в грязную массу, которая еще глубже впитается в волокна.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Приготовление и охлаждение

Семь сушеных листьев кипятят в двух литрах воды несколько минут, после чего листья вынимают, а жидкость обязательно полностью охлаждают.

Обязательный тест

Перед нанесением смесь испытывают на незаметном участке ковра, чтобы проверить стойкость красителя и убедиться, что настой не оставляет пятен.

Легкое распыление

Самая большая ошибка - чрезмерное увлажнение. Настой наносят мелким туманом с помощью пульверизатора, после чего при необходимости слегка протирают ворс чистой салфеткой и оставляют сохнуть в хорошо проветриваемом помещении.

Избыток воды - главная угроза для текстильного покрытия. Промокание подложки может привести к длительному высыханию, появлению плесени и ускоренному накоплению новой грязи.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Кому этот метод противопоказан

Лайфхак с лавровым листом категорически не подходит для:

шерстяных и других натуральных нежных волокон;

ковров ручной работы и старинных ковров;

изделий с нестойкой окраской или тех, которые требуют исключительно профессиональной сухой чистки.

Для удаления стойких загрязнений специалисты рекомендуют отказаться от народных средств в пользу специализированной бытовой химии или профессиональной химчистки.

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Об источнике - Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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