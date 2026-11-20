Аналитик убежден, что Вашингтон не станет рисковать своей репутацией, а Кремль будет продолжать войну.

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Почему Си Цзиньпин не захотел говорить об Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov

Главное из заявления эксперта:

Саммит Трампа, Си и Путина не будет иметь последствий для Украины

Китай избегал украинской темы, чтобы не потерять лицо

Пока Путин у власти, Россия будет воевать

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина не принесет Украине никакого практического результата. Пекин сознательно обошел украинский вопрос, чтобы не рисковать собственным авторитетом. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Сдержанность Пекина аналитик объясняет дипломатическим расчетом и нежеланием получить публичный отказ.

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"Китайцы просто решили не затрагивать тему Украины, потому что понимают, что здесь их могут "вежливо послать". А для Китая это будет, мягко говоря, потерей лица", - отметил он.

Реакцию Киева на саммит эксперт рассматривает как сочетание дипломатических сигналов и действий на поле боя.

"Зеленский заявил о недопустимости каких-либо договоренностей о нас за нашей спиной. А для того, чтобы подкрепить эти слова, Украина нанесла удар по "СИБУРу"", - подчеркнул Загородний.

Речь идет об атаке дронов Сил обороны в ночь на 15 ноября на нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане, входящий в российский холдинг "СИБУР". По словам эксперта, часть этой компании уже находится в собственности китайцев.

Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

Почему Вашингтон не будет ограничивать помощь

Опасения, что после саммита Белый дом начнет ограничивать Киев в доступе к данным о баллистических угрозах или замедлит работу Starshield, Загородний считает безосновательными.

"США ничего подобного делать не будут. Ведь это серьезно ударит по репутации США и американских производителей оружия", - убежден эксперт.

Он также напоминает, что большинство американцев поддерживают Украину. Поэтому любые попытки помешать Киеву лишь усилят давление на Трампа внутри страны.

Еще один сдерживающий фактор - реакция северных союзников по НАТО, которые внимательно следят за поведением Вашингтона.

"Кроме того, например, Starlink используют Финляндия и Швеция. Они, видя этот цирк, задумаются. Далее это приведет к сокращению объемов закупок американского оружия Европой. Для Штатов это будет означать потерю рынков и доверия", - говорит Загородний.

Starlink / Инфографика: Главред

Чего ждать от Кремля

В то же время в отношении Москвы у аналитика нет никаких иллюзий.

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил он.

Что дала Путину встреча в Китае

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный отметил, что от встречи в Шэньчжэне каждый из трех лидеров получил прежде всего символические дивиденды.

В частности, диктатор Владимир Путин - картинку выхода из изоляции, председатель КНР Си Цзиньпин - роль "императора", принимающего гостей, а президент США Дональд Трамп - шанс что-то выторговать.

По его словам, для российского диктатора саммит - это прежде всего картинка, которая должна продемонстрировать конец изоляции.

"Для Путина это, наконец, хоть какое-то геополитическое достижение последних лет - опять же, на уровне телевизионной картинки. Его приняли в высокий круг. Похоже, что изоляции, начавшейся после вторжения, больше нет, а он - один из троих, кто решает судьбу мира", - подчеркнул он.

Встреча Трампа, Си и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп, говоря об итогах трехсторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, заявил, что договориться с Китаем и Россией об ограничении ядерного оружия будет очень сложно, поскольку ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала.

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина в китайском Шэньчжэне не принесла никаких прорывов для Украины. Переговоры длились всего около полутора часов и были нужны прежде всего для "картинки" и громкого заявления о ядерном оружии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай на трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом не принесла Кремлю желаемого. Украинская дипломатия считает, что Путину пора прекратить войну, которую он никогда не сможет выиграть.

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