Два урожая малины возможны благодаря комбинированной обрезке. Но кусты истощаются, а ягоды мельчают: огородница рассказала, как правильно ухаживать за ними.

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Обрезка малины осенью - как правильно подготовить кусты к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как обрезать малину осенью

Как получить два урожая малины

Когда обрезать малину на зиму

Малина может давать два урожая в год, если правильно обрезать ремонтантные кусты осенью. Однако такой способ выращивания имеет свои особенности: растения тратят больше сил, ягоды становятся мельче, а вторая волна плодоношения наступает позже.

Садовод Надежда Подлесняк в видео на собственном YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказала, как обрезать различные виды малины осенью, какие побеги оставлять и чем обрабатывать насаждения перед зимой. Как правильно ухаживать за кустами, чтобы получить щедрый урожай в следующем сезоне, - выяснял Главред.

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Как правильно обрезать малину осенью: летнюю и ремонтантную

Перед началом работ важно определить, какой именно сорт малины растет на участке. От этого зависит схема обрезки, ведь летние и ремонтантные сорта формируют урожай на побегах разного возраста.

Огородница Надежда Подлесняк отмечает, что у летней малины нужно сохранять молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне. В то же время старые ветки, которые уже дали ягоды, необходимо удалять.

"Если взять, например, обычную летнюю малину, то она дает урожай на побегах прошлого года. То есть, если вы осенью купили кустик и посадили его, весной из корневой системы появятся новые побеги. Их нужно будет проредить. В следующем году, в июне, на этих побегах вы получите урожай малины", - отметила Надежда Подлесняк.

После завершения плодоношения двухлетние побеги больше не нужны. Также стоит удалить тонкие и слабые ветки, которые могут загущать кусты. На каждом погонном метре малинового куста рекомендуется оставлять 6–8 крепких побегов.

Весной их верхушки нужно укоротить, чтобы стимулировать образование боковых веточек. Именно на них впоследствии появятся ягоды.

Как обрезать ремонтантную малину для одного урожая

Ремонтантные сорта отличаются тем, что способны формировать ягоды на побегах текущего года. Их можно выращивать для получения одного позднего урожая или применять комбинированную схему обрезки, чтобы собрать ягоды дважды за сезон.

Самый простой способ предполагает полное удаление надземной части растения. Такую процедуру проводят в конце осени, после опадения листьев и наступления устойчивых заморозков.

"Поздней осенью, когда уже опадут листья и начнутся первые устойчивые заморозки, мы всю малину скашиваем - просто срезаем на уровне земли. Весной появляются молодые побеги, которые и дают урожай в этом же году. Мы собираем урожай и снова осенью срезаем малину", - рассказала огородница.

Этот метод позволяет получать один урожай за сезон. По словам Надежды Подлесняк, растение направляет питательные вещества на формирование ягод, а удаление старых побегов помогает снизить риск зимовки возбудителей болезней и вредителей на растительных остатках.

Весной важно не оставлять слишком много молодых побегов. Когда они вырастут до 15–20 см, нужно выбрать 5–7 самых сильных на каждый погонный метр, а остальные удалить.

Как обрезать ремонтантную малину, чтобы получить два урожая

Для двойного плодоношения применяют комбинированный способ обрезки. Он позволяет собрать первые ягоды летом, а следующую партию - в конце лета и осенью, вплоть до морозов.

В этом случае осенью нельзя срезать все побеги под корень. Нужно удалить только старые двухлетние ветки, которые уже отплодоносили, а молодые оставить для следующего сезона.

"Если мы хотим получить первый урожай в июне и июле, а второй - в конце июля и вплоть до поздних морозов, то должны провести комбинированную обрезку малины. Осенью вырезаем под корень только старые двухлетние побеги, которые уже дали урожай летом, в июне", - отметила Надежда Подлесняк.

Весной на сохраненных побегах нужно обрезать верхушки, которые уже плодоносили в предыдущем сезоне. Нижние части этих ветвей обеспечат раннее плодоношение. В то же время новые побеги, которые появятся из земли, сформируют более поздний урожай.

Однако огородница предостерегает от чрезмерных ожиданий в отношении такого способа. Двойное плодоношение имеет недостатки, которые стоит учитывать при выборе схемы ухода.

"Используя такой метод обрезки, мы можем получить и ранний, и более поздний урожай. Это большой плюс этого метода. Но есть и недостаток: двойное плодоношение, конечно, истощает куст. Ягоды при таком методе мельче, а осенний урожай созревает чуть позже - примерно на две недели", - предупредила огородница.

Чем подкормить малину после осенней обрезки

После завершения работ срезанные ветки нужно вынести за пределы малинового кустарника. Если на них есть признаки болезней или вредителей, такие растительные остатки не стоит оставлять на участке или добавлять в компост, поскольку они могут быть источником инфекции.

Следующий этап - восполнение запасов питательных веществ в почве. Для этого можно использовать органические или минеральные удобрения, учитывая состояние почвы и потребности растений.

"Лучше всего, друзья, если у вас есть, разбросать по участку перепревший компост или перегной. Если же нет органических удобрений, то, как обычно, подойдут суперфосфат и, по возможности, сульфат калия", - посоветовала Надежда Подлесняк.

Суперфосфат является источником фосфора, необходимого для развития корневой системы, а сульфат калия обеспечивает растения калием. При необходимости для корректировки кислотности почвы можно использовать древесную золу, предварительно учтя её свойства и состояние земли.

Смотрите видео о том, чем подкормить малину осенью:

В то же время осенью не стоит без необходимости вносить азотные удобрения, поскольку они стимулируют рост молодых побегов. Если почва уже замерзла, рассыпать минеральные гранулы по её поверхности нецелесообразно. В таком случае можно замульчировать участок компостом или торфом, а внесение минеральных удобрений перенести на весну.

Чем обработать малину осенью от болезней и вредителей

После санитарной обрезки можно провести профилактическую обработку насаждений. Для этого следует выбрать сухой день без осадков и учесть температурные ограничения, указанные производителем препарата. Важно, чтобы погодные условия соответствовали требованиям к применению средства.

Для обработки побегов и почвы садовод рекомендует использовать железный купорос. Он может помочь уменьшить количество возбудителей отдельных грибковых заболеваний на растительных остатках.

"Если у вас ремонтантная малина, которую срезали полностью под корень, или летняя малина, которая уже полностью сбросила листья, то можно обработать её 3%-ным раствором железного купороса. Он эффективно уничтожает споры грибков, вызывающих антракноз, пурпурную пятнистость и ржавчину - как на побегах, так и в почве", - отметила Надежда Подлесняк.

В качестве альтернативы для профилактики отдельных заболеваний можно применять препараты на основе меди. Выбор средства и концентрация рабочего раствора зависят от конкретного препарата и цели обработки.

Для одного из средств на основе меди огородница приводит разные нормы в зависимости от состояния растений. Если обработку проводят по листьям, нужно использовать 50 г препарата на 10 л воды. Для опрыскивания оголенных побегов и почвы норма составляет 100 г на 10 л воды. Перед применением эти дозировки необходимо сверить с инструкцией конкретного препарата.

При использовании любого средства важно соблюдать рекомендации производителя и дозировку, указанную на упаковке.

Особое внимание следует уделить приготовлению рабочего раствора и погодным условиям. Хранить готовую смесь до следующего дня не следует, если инструкция препарата не предусматривает иного. Опрыскивание лучше проводить в сухую безветренную погоду при температуре, допустимой для использования конкретного средства.

"Готовую рабочую смесь, какое бы средство вы ни использовали, нельзя оставлять на следующий день. Её нужно использовать в течение нескольких часов после приготовления. Опрыскивать кусты лучше утром, в сухую безветренную погоду, при температуре воздуха не ниже +4…+5 °C", - подчеркнула огородница.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

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