Украинские военные нанесли удары по российской противовоздушной обороне, логистическим объектам и системе управления беспилотниками.

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ВСУ уничтожили вражеские ЗРГК "Панцирь-С2" / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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В Брянской области поражена российская ЗРГК "Панцирь-С2"

Возле Селидового поражен пункт управления БПЛА оккупантов

В Луганской области и Запорожье поражены склады и военная техника РФ

Силы обороны Украины 9 ноября и в ночь на 20 ноября нанесли серию ударов по военным объектам российской армии на нескольких направлениях.

Среди пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", склады материально-технических средств и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"В Брянской области поражён ЗРГК "Панцирь-С2". Этот комплекс прикрывал российские объекты от украинских дронов и ракет. Теперь в этой системе защиты появился ещё один пробел", - говорится в сообщении.

ЗРК "Панцирь С1" / Инфографика: Главред

Также в районе Селидового Донецкой области под удар попал пункт управления БПЛА противника. Оттуда оккупанты наводили дроны на позиции украинских воинов и на мирные города.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по тыловой логистике оккупантов. В районах Рубежного и Лисичанска Луганской области повреждены склады материально-технических средств подразделений российской армии.

Еще одной целью стало место сосредоточения вооружения и военной техники российских войск в районе Бердянска Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Изменят ли удары вглубь России ход войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причём, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред писал, что 17 ноября и в ночь на 18 ноября ВСУ поразили автомобильный мост через Северский Донец в Луганской области, атаковали ремонтную базу российских войск в Курской области и повредили три военно-транспортных самолета РФ. Один из самолетов Ил-76 получил очень значительные повреждения, все три воздушных судна временно выведены из строя.

Напомним, ранее оперативный штаб Краснодарского края подтвердил массированную ночную атаку дронов на Северский район Краснодара 18 ноября. Обломки дронов вызвали пожары на двух предприятиях и повредили здания в населенных пунктах. По сообщению оперативного штаба, ранены четыре человека.

Институт изучения войны сообщил о последствиях удара по Крымскому мосту и рисках для судоходства. Аналитики отметили, что повреждение моста может заблокировать проход крупных судов через Керченский пролив. Опубликованные 17 ноября снимки с геолокацией показали обвал пролета и падение металлической конструкции в воду.

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