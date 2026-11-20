Вы узнаете:
- Сколько лет обычно служит автомобильный аккумулятор
- Почему короткие поездки вредят аккумулятору
Аккумулятор в автомобиле отвечает не только за запуск двигателя, но и за питание электрооборудования. Поэтому заменять его нужно вовремя, не дожидаясь, пока аккумулятор полностью выйдет из строя.
Главред решил разобраться, как понять, что пора менять автомобильный аккумулятор.
Как часто следует менять аккумулятор в автомобиле
Автомобильный аккумулятор стоит менять профилактически после четырёх лет эксплуатации, не дожидаясь, пока автомобиль перестанет заводиться. Механики сходятся во мнении, что износ аккумулятора происходит по предсказуемому циклу, а своевременная замена избавляет водителя от неожиданных поломок и больших затрат. Средний срок службы этой детали составляет от 3 до 5 лет, пишет Diario Uno.
Несмотря на это, многие автовладельцы тянут с заменой до последнего и дожидаются полного отказа системы. Специалисты по автоэлектрике считают такой подход ошибочным, ведь аккумулятор почти всегда заранее сигнализирует, что его ресурс подходит к концу.
Что ускоряет износ аккумулятора
Аккумуляторы разных автомобилей теряют ресурс с разной скоростью. Наибольшую нагрузку получают аккумуляторы автомобилей, которые в основном ездят на короткие расстояния по городу, например, менее десяти минут.
За такое короткое время генератор не успевает восстановить энергию, затраченную на запуск двигателя. Из-за этого пластины постепенно сульфатируются, и эффективность аккумулятора падает.
Еще один фактор - электроника современных моделей. Мультимедийные экраны, датчики и вспомогательные системы постоянно потребляют электроэнергию, поэтому от состояния аккумулятора зависит и стабильная работа бортового компьютера.
Какие признаки нельзя игнорировать
Задолго до того, как машина окончательно перестанет заводиться, система обычно подает заметные сигналы. Эксперты советуют обращать внимание на следующие симптомы:
- Трудности при запуске. После поворота ключа или нажатия кнопки зажигания стартер медленно вращает двигатель, и тот с трудом заводится. Особенно заметно это холодными утром.
- Падение напряжения. Фарытускнеют, когда двигатель работает на холостом ходу, а стеклоподъемники двигаются медленнее, чем обычно.
- Индикатор на приборной панели. Красная лампа со значком аккумулятора сигнализирует о неисправности в цепи зарядки. Ее нужно проверить немедленно.
Как проверить состояние аккумулятора – видео:
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