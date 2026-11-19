Спецпредставитель признал, что гарантии безопасности следует строить на механизмах сдерживания.

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США заявили о прорыве в переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Кушнера:

США, вероятно, убедили РФ в гарантиях безопасности по образцу статьи 5 НАТО

Трамп открыт для такого механизма, если он выгоден США

Безопасность должна основываться на сдерживании, а не на доверии к РФ

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону, вероятно, удалось склонить Москву к модели гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. Дональд Трамп готов рассматривать такой механизм, но только при условии, что он будет отвечать интересам США. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания "Коалиции желающих" в Берлине.

"Это очень большой прогресс, которого нам удалось достичь, и я думаю, что нам удалось убедить россиян в этой концепции, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины основывались бы на статье 5", - заявил Кушнер. видео дня

По его словам, российская сторона уверяет, что после завершения нынешней войны не собирается начинать новую.

Будущая архитектура безопасности, по его убеждению, должна опираться не на веру в благие намерения сторон, а на инструменты сдерживания, контроль за выполнением договоренностей и ощутимые последствия за их нарушение.

"С точки зрения Америки, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, - это действительно очень серьезный шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт для этого, но, очевидно, это должно быть в интересах Америки", - сказал Кушнер.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Он также добавил, что такие обязательства должны вписываться в более широкую концепцию безопасности, которую сейчас разрабатывают США, Украина и европейские партнеры. Она будет предусматривать механизмы сдерживания, многоуровневую оборону и эффективные каналы связи, чтобы предотвратить новые конфликты.

Конечная цель, как отмечает спецпредставитель, - построить такую структуру, которую на практике вообще не пришлось бы применять.

"Я действительно считаю, что гарантия безопасности может стать ее краеугольным камнем, и цель заключается в том, чтобы сделать ее как можно сильнее, как можно надежнее и как можно эффективнее", - подытожил Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Каковы основные требования к соглашению о безопасности

Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил, что будущее соглашение Украины с США в сфере безопасности должно содержать четкое определение термина "гарантия" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

По его словам, ключевым аспектом новых договоренностей является юридическая однозначность. Документ, который готовится совместно с Соединенными Штатами, должен быть официально утвержден американскими законодателями.

"Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно - и в украинской, и в английской версиях - речь идет о гарантии", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что американская сторона впервые спросила Украину, согласится ли она выйти из Донбасса, если получит членство в НАТО. Конкретного предложения пока нет - Киев обсуждает с партнерами целостный пакет гарантий безопасности.

В то же время издание BILD писало, что Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине.

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