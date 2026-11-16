Европа сядет за стол переговоров с Россией: фон дер Ляйен назвала формат

В переговорную команду войдут институты ЕС и пять стран, а Киеву пообещали максимальную поддержку.

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Урсула фон дер Ляйен и Александр Стубб / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Главное из заявления фон дер Ляйен:

Европа присоединится к переговорам с РФ в формате E5+ЕС

ЕС обещает Украине максимальную поддержку, а России - давление

Фон дер Ляйен поблагодарила Финляндию за усилия по установлению мира

Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на страну-агрессора - Россию. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам фон дер Ляйен, Европа тесно присоединится к этому процессу. В то же время Евросоюз будет обеспечивать максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию. Она также поблагодарила Финляндию за усилия, направленные на завершение войны.

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"Европа тесно присоединится к этому процессу в рамках формата E5 + ЕС. При этом мы обеспечим максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию", - отметила она.

Отдельно фон дер Ляйен и Стубб обсудили расширение ЕС в преддверии форума Евросоюза по вопросам расширения, который состоится 16 ноября. Стороны согласились, что более крупный и сильный Союз сделает Европу богаче и независимее.

Кто будет представлять Европу на переговорах?

Состав европейской команды 13 ноября в Дублине объявил президент Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, в нее войдут институты ЕС и пять крупнейших стран "Коалиции желающих", а гарантии безопасности будут обсуждаться в рамках Коалиции совместно с НАТО.

О том, что Евросоюз не останется в стороне, фон дер Ляйен заявляла еще 9 ноября, накануне раунда переговоров в Абу-Даби, сообщало Euronews.

"ЕС будет присутствовать рядом с нашими партнерами", - подчеркнула она.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тогда объяснил, почему для Восточной Европы важно иметь собственный голос за столом переговоров.

"Последнее, чего мы хотим, - чтобы Западная Европа договаривалась с Россией через головы восточноевропейцев", - сказал Сикорский.

Почему вопрос об участии Европы обострился?

Вопрос об участии Европы в мирном процессе обострился после трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. Президент Владимир Зеленский призвал европейцев до конца ноября определиться с представителем на переговорах и подчеркнул, что Европа должна участвовать в них на равных.

Переговоры в Абу-Даби завершились договоренностью об обмене пленными. Однако Россия отказалась обсуждать прекращение огня, территории, энергетику и безопасность в Чёрном море.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Поможет ли участие Европы в мирных переговорах оказать давление на Россию?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы. В то же время, по его мнению, европейцы слишком долго сосредотачивались на поиске переговорщика вместо того, чтобы выработать жесткую позицию.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

Несмотря на это, Огрызко прогнозирует, что после выборов в США сотрудничество Киева с европейскими партнерами только усилится.

"Так или иначе, после выборов в США сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным", - считает он.

Мирные переговоры по Украине - новости

Как сообщал Главред, в столице ОАЭ состоялся первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По информации СМИ, первый раунд переговоров в Абу-Даби длился более четырех часов. После этого стороны договорились продолжить работу на следующее утро, 11 ноября.

Перед встречей Киев обозначил свою позицию. Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Украина будет предлагать остановить войну по нынешней линии фронта без территориальных уступок. Среди других тем он назвал секторальное перемирие в энергетике и Черном море, а также подготовку встречи лидеров Украины, США и России.

Второй день переговоров длился не менее двух часов. По итогам раунда в Абу-Даби главным препятствием остался территориальный вопрос. Давид Арахамия назвал этот раунд одним из самых сложных с 2022 года, а его целью - переход к многостороннему формату с участием Европы.

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