Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

Значение жеста зависит от контекста, положения плеч и даже скорости ходьбы.

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Почему руки в карманах могут "убить" любой разговор / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему руки в карманах воспринимаются как закрытая поза

Как этот жест связан с социальной тревожностью

Что означает одна рука в кармане во время ходьбы

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Руки, спрятанные в карманах, чаще всего свидетельствуют о нежелании контактировать с окружающими. Однако за этим жестом может скрываться как социальная тревожность, так и чувство собственного превосходства, поэтому для правильной интерпретации следует учитывать ситуацию и сопутствующие движения тела, сообщает PsychMechanics.

Автор материала сразу отвергает бытовые объяснения. Человеку может быть холодно, он может проверять ключи или просто ждать кого-то и не знать, куда деть руки. К психологии языка тела такие случаи не относятся, но иметь их в виду стоит.

Чтобы расшифровать неоднозначные жесты, издание советует отталкиваться от противоположного. Тот, кто держит руки на виду и свободно жестикулирует, производит впечатление открытого, надежного и уверенного человека. Скрытые ладони дают обратный сигнал: защитную реакцию и неуверенность. Это классическая "закрытая" поза, которой человек как бы отгораживается от других.

Главной причиной такой закрытости автор считает социальную тревожность. Дома такой человек руки почти не прячет, а на людях делает это постоянно. Собеседники ощущают этот дискомфорт даже подсознательно. Если посреди дружеской беседы вдруг засунуть руки в карманы, разговор, скорее всего, начнёт затихать, а собеседник может и сам "закрыться" в ответ.

В то же время этот жест выполняет и успокаивающую функцию. Его относят к так называемым самоуспокаивающим движениям, наряду с прикосновениями к лицу или скрещиванием рук. Карманы дают ощущение защищенности, словно укрытие. Посторонние же часто воспринимают такую позу как расслабленность и не догадываются о настоящей тревоге.

От высокомерия до показной "крутости"

Нежелание взаимодействовать не всегда проистекает из страха. По версии издания, так же ведут себя люди, которые считают себя выше окружающих: руки в карманах помогают им держать дистанцию. Поэтому эту позу любят те, кто хочет выглядеть "круто". В частности, на фото она передает равнодушие и сосредоточенность на собственном образе.

Автор иллюстрирует это примером с фанатами и знаменитостью. Поклонники активно машут руками и проталкиваются сквозь толпу, а звезда ограничивается автографом и несколькими взмахами в ответ. Если бы фанат подошел к кумиру с руками в карманах, посторонний наблюдатель мог бы принять его за влиятельного человека, ведь показное безразличие сокращает дистанцию статуса. Не случайно в школе учеников часто ругали за разговор с учителем в такой позе.

Большие пальцы, темп походки и одна рука

Смысл жеста меняют его вариации. Когда в карманах только большие пальцы, а остальные остаются снаружи, получается демонстративная поза. Её, по данным издания, чаще всего принимают мужчины в присутствии женщин или чтобы запугать других мужчин. Противоположный вариант, когда пальцы в карманах, а большие торчат наружу, свидетельствует о высокой уверенности, ведь большой палец считается самым сильным.

Во время ходьбы руки в карманах визуально уменьшают человека. Опущенная голова и сгорбленные плечи в сочетании с ними выдают неуверенность. Зато расслабленные плечи и поднятый подбородок лишь усиливают образ "крутого". Имеет значение и темп: медленный шаг, как во время прогулки по пляжу, указывает на спокойствие, а быстрый означает подсознательное желание сбежать из некомфортной ситуации.

Одна рука в кармане означает частичное отстранение. Человек колеблется между интересом к общению и сдержанностью из-за дискомфорта или желания выглядеть невозмутимым. Походка с одной рукой в кармане, по мнению автора, является очень доминантным жестом: одна рука свободна для контакта, другая сохраняет дистанцию.

"Я хочу взаимодействовать, но на своих условиях", - именно такой скрытый посыл, по версии PsychMechanics, передает эта поза.

Смотрите видео о языке тела и о том, что он может нам рассказать о человеке:

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