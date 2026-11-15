Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 16:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Значение жеста зависит от контекста, положения плеч и даже скорости ходьбы.
Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке
Почему руки в карманах могут "убить" любой разговор / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему руки в карманах воспринимаются как закрытая поза
  • Как этот жест связан с социальной тревожностью
  • Что означает одна рука в кармане во время ходьбы

видео дня

Руки, спрятанные в карманах, чаще всего свидетельствуют о нежелании контактировать с окружающими. Однако за этим жестом может скрываться как социальная тревожность, так и чувство собственного превосходства, поэтому для правильной интерпретации следует учитывать ситуацию и сопутствующие движения тела, сообщает PsychMechanics.

Автор материала сразу отвергает бытовые объяснения. Человеку может быть холодно, он может проверять ключи или просто ждать кого-то и не знать, куда деть руки. К психологии языка тела такие случаи не относятся, но иметь их в виду стоит.

Чтобы расшифровать неоднозначные жесты, издание советует отталкиваться от противоположного. Тот, кто держит руки на виду и свободно жестикулирует, производит впечатление открытого, надежного и уверенного человека. Скрытые ладони дают обратный сигнал: защитную реакцию и неуверенность. Это классическая "закрытая" поза, которой человек как бы отгораживается от других.

Главной причиной такой закрытости автор считает социальную тревожность. Дома такой человек руки почти не прячет, а на людях делает это постоянно. Собеседники ощущают этот дискомфорт даже подсознательно. Если посреди дружеской беседы вдруг засунуть руки в карманы, разговор, скорее всего, начнёт затихать, а собеседник может и сам "закрыться" в ответ.

В то же время этот жест выполняет и успокаивающую функцию. Его относят к так называемым самоуспокаивающим движениям, наряду с прикосновениями к лицу или скрещиванием рук. Карманы дают ощущение защищенности, словно укрытие. Посторонние же часто воспринимают такую позу как расслабленность и не догадываются о настоящей тревоге.

От высокомерия до показной "крутости"

Нежелание взаимодействовать не всегда проистекает из страха. По версии издания, так же ведут себя люди, которые считают себя выше окружающих: руки в карманах помогают им держать дистанцию. Поэтому эту позу любят те, кто хочет выглядеть "круто". В частности, на фото она передает равнодушие и сосредоточенность на собственном образе.

Автор иллюстрирует это примером с фанатами и знаменитостью. Поклонники активно машут руками и проталкиваются сквозь толпу, а звезда ограничивается автографом и несколькими взмахами в ответ. Если бы фанат подошел к кумиру с руками в карманах, посторонний наблюдатель мог бы принять его за влиятельного человека, ведь показное безразличие сокращает дистанцию статуса. Не случайно в школе учеников часто ругали за разговор с учителем в такой позе.

Большие пальцы, темп походки и одна рука

Смысл жеста меняют его вариации. Когда в карманах только большие пальцы, а остальные остаются снаружи, получается демонстративная поза. Её, по данным издания, чаще всего принимают мужчины в присутствии женщин или чтобы запугать других мужчин. Противоположный вариант, когда пальцы в карманах, а большие торчат наружу, свидетельствует о высокой уверенности, ведь большой палец считается самым сильным.

Во время ходьбы руки в карманах визуально уменьшают человека. Опущенная голова и сгорбленные плечи в сочетании с ними выдают неуверенность. Зато расслабленные плечи и поднятый подбородок лишь усиливают образ "крутого". Имеет значение и темп: медленный шаг, как во время прогулки по пляжу, указывает на спокойствие, а быстрый означает подсознательное желание сбежать из некомфортной ситуации.

Одна рука в кармане означает частичное отстранение. Человек колеблется между интересом к общению и сдержанностью из-за дискомфорта или желания выглядеть невозмутимым. Походка с одной рукой в кармане, по мнению автора, является очень доминантным жестом: одна рука свободна для контакта, другая сохраняет дистанцию.

"Я хочу взаимодействовать, но на своих условиях", - именно такой скрытый посыл, по версии PsychMechanics, передает эта поза.

Смотрите видео о языке тела и о том, что он может нам рассказать о человеке:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
психология жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

16:07Украина
Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

15:47Политика
Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

15:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Последние новости

16:35

Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

16:25

Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

16:20

Вместо сжигания – ценное удобрение: как использовать опавшие листья осенью

16:07

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

15:47

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
15:37

Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

15:20

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

15:13

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимойВидео

15:07

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

Реклама
14:46

Что положить рядом с хлебом, чтобы он не черствел: простой трюк

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:27

Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

13:24

Гетманцев заявил о возможной экономии на налогах в размере 900 тыс. грн благодаря оформлению выплат Николову через индивидуального предпринимателя

13:18

Зачем вешают "синий глаз" у двери: скрытый смысл символа

13:08

Жизнь трех знаков зодиака начнет стремительно меняться после 15 ноября: трудности останутся позади

12:55

"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

12:48

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

Реклама
12:44

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

12:42

Как сохранить свежесть елки до конца праздников: простые хитрости хозяек

12:13

Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатахВидео

12:09

Что поставить рядом с плитой во время жарки рыбы: запах больше не будет беспокоить

11:50

Зачем кипятить листья мяты в пол-литра воды в ноябре: простая хитрость для дома

11:38

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

11:29

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:16

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

10:57

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — успех, Львам — перемены

10:46

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов

10:40

Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

10:32

Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

10:28

Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

09:59

Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинкамиВидео

09:28

РФ атакует "пояс крепостей" на Донбассе с четырёх направлений: ISW назвал главную цель

09:24

РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля

08:43

"Путь к новой войне": Макрон назвал опасный сценарий для Украины

08:24

США могут сыграть на главном страхе Путина: журналист объяснил замысел по Украине

08:10

Американцы просят, а не настаивают: Фесенко о переговорах с Кремлеммнение

07:42

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФВидео

Реклама
05:53

Гороскоп на завтра, 16 ноября: Овнам — радость, Близнецам — ссора

05:11

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

04:44

Целым или нарезанным: как варить картофель, чтобы сохранить вкус и полезные свойства

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

03:42

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять