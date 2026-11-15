Зачем кипятить листья мяты в пол-литра воды в ноябре: простая хитрость для дома

Пар с мятой нейтрализует запахи жареного, табака и сырости, а из отвара можно приготовить домашний спрей.

https://glavred.info/lifehack/zachem-kipyatit-listya-myaty-v-pol-litra-vody-v-noyabre-prostaya-hitrost-dlya-doma-10812323.html Ссылка скопирована

Как избавиться от запаха жареного без аэрозолей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно кипятить мяту, чтобы освежить воздух

В каких комнатах этот способ работает лучше всего

Как сделать из отвара натуральный спрей

видео дня

Несколько листиков свежей мяты, прокипяченных в небольшом количестве воды, помогают приглушить стойкие запахи жареного, холодного табачного дыма и сырости в доме без аэрозольных освежителей. Это недорогой способ, и после него в помещении остается легкий растительный аромат, а не химический запах, сообщает Maison & Travaux.

Главное, чего добиваются этим способом, - ощущение свежести. Издание ссылается на сайт Creativofrance: трех крупных листьев мяты, которые около десяти минут держат в едва кипящей воде, достаточно, чтобы наполнить ароматом кухню или гостиную. Пар разносит ароматические вещества растения, поэтому запах получается более легким и естественным, чем у многих фабричных ароматизаторов для дома.

Ресурс Mesrecettes отмечает, что такой отвар помогает и со стойкими запахами жареного масла, дыма или подгоревшей пищи. Они не исчезают сразу, но смешиваются с мятным ароматом и становятся менее резкими.

Как правильно кипятить мяту

Понадобится небольшая кастрюля с примерно пол-литра воды. Воду доводят до слабого кипения, а затем бросают в неё три-четыре промытых листа свежей мяты.

Далее всё нагревают на слабом огне пять-десять минут. Все это время нужно находиться рядом и следить, чтобы вода не выкипела полностью. Когда плиту выключат, кастрюлю оставляют на конфорке, чтобы пар продолжал распространяться по помещению.

Чаще всего так поступают после приготовления пищи, но этот способ подходит и для прихожей или ванной, где запахи держатся дольше всего. Некоторые вдыхают мятный пар, чтобы легче дышать носом. Как пишет Top Santé, для этого горсть мяты кладут в миску с кипятком и наклоняются над ней примерно на десять минут два-три раза в день, не слишком низко.

Домашний спрей и предостережения

Воду после кипячения можно не выливать. Когда она полностью остынет, её процеживают и наливают в чистый флакон с распылителем. Нескольких пшиков на шторы, диван или ковры достаточно, чтобы освежить аромат между кипячениями.

Сначала спрей рекомендуется проверить на небольшом незаметном участке, особенно на деликатных или светлых тканях. Долго его хранить не стоит, лучше использовать в течение нескольких дней.

Как и любую горячую жидкость, кастрюлю или миску следует держать подальше от детей и животных, так как паром можно обжечься. Людям с астмой или чувствительным к запахам рекомендуют хорошо проветрить комнату после процедуры и не добавлять в воду эфирное масло мяты. Top Santé подчеркивает это и в отношении других растений.

Чтобы изменить аромат, можно добавить несколько ломтиков лимона или веточку розмарина, но не много.

Смотрите видео о том, как сделать натуральный освежитель воздуха:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред